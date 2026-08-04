Seguridad: Rus compartió los datos que favorecen la gestión y se apalanca en la participación ciudadana

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, encabezó la Segunda Reunión de Presentación de Lineamientos de Seguridad Vial, donde expuso los avances de la política provincial en la materia y delineó las principales acciones que el Gobierno profundizará para reducir la siniestralidad. El encuentro reunió a asociaciones de víctimas, jueces viales, representantes municipales, organizaciones civiles, fuerzas policiales y actores del sector privado, con el objetivo de consolidar una agenda construida de manera conjunta.

Uno de los datos centrales fue la reducción del 20% de las víctimas fatales por siniestros viales respecto del mismo período del año anterior. Para la ministra, este resultado refleja el impacto de las políticas implementadas, aunque insistió en que la disminución de los accidentes depende también del compromiso de quienes circulan por calles y rutas. En ese sentido, remarcó que la seguridad vial requiere “corresponsabilidad social”, ya que conductas como usar el celular al conducir, cruzar un semáforo en rojo o realizar sobrepasos indebidos pueden tener consecuencias fatales.

Entre los principales lineamientos presentados se destacó el fortalecimiento de la prevención mediante el incremento de los controles. Desde el inicio de la gestión, los operativos de alcoholemia crecieron un 250%, impulsados por la incorporación de nuevos equipos y una mayor capacidad operativa.

La ministra también anunció una fuerte apuesta por la modernización tecnológica. En ese marco, se implementará el acta policial digital, que permitirá controles integrales al verificar en tiempo real licencias, inhabilitaciones y antecedentes judiciales de los conductores. Además, avanzará la aplicación de Modo Testigo, la herramienta para denunciar infracciones viales mediante imágenes y videos, mientras que se impulsará una reforma legal para incorporar el registro digital de infracciones temerarias en puntos críticos de la provincia.

Otro eje de la estrategia será el fortalecimiento de la educación vial. Rus confirmó la puesta en marcha de un curso gratuito de conducción defensiva destinado a quienes adquieren su primera motocicleta, uno de los sectores con mayor participación en los siniestros fatales.

La agenda se completa con la incorporación de decibelímetros para controlar escapes ruidosos, la actualización de la normativa de tránsito y el trabajo articulado entre Estado, municipios, sector privado y organizaciones civiles. Según la ministra, el objetivo es consolidar una política que combine prevención, fiscalización, capacitación y tecnología para seguir reduciendo la cantidad de víctimas en las rutas mendocinas.