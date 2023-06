A cuatro días de las elecciones primarias y leyendo los resultados con atención, la administración de Rodolfo Suarez implementará una de las medidas en seguridad que propuso Luis Petri, que competía por la gobernación contra Alfredo Cornejo dentro de Cambia Mendoza.

Hay que recordar que el ex legislador cosechó el 40% de los votos del frente, transformándose en la sorpresa electoral del pasado domingo.

Es por eso que tanto Alfredo Cornejo, que aspira a ser gobernador nuevamente, como Rodolfo Suarez escucharon a Petri y colocarán inhibidores de la señal de celulares en las cárceles, como había propuesto durante su campaña.

“Luis (Petri) es una persona que conoce mucho del tema. Los escuchamos como corresponde, ha planteado el tema de los inhibidores, lo vamos a implementar y todos los aportes que haga serán bienvenidos”, señaló Suarez durante la presentación de móviles y la incorporación de nuevos agentes para la fuerza policial.

En Cambia Mendoza saben que necesitan de Petri para ganar las generales de septiembre y es por eso que lo están sumando al equipo y escuchando sus propuestas. De hecho, el ex legislador nacional participó del acto oficial que se realizó en la mañana de este jueves.

Por su parte, Cornejo insistió con trabajar por la seguridad y no dudó en elogiar a su contrincante de las PASO.

“(Luis) Petri ha hecho una elección muy buena en las PASO. Tiene propuestas que desarrolló en campaña, algunas son buenas, por ejemplo el tema de los inhibidores de celulares. Vamos a implementarlo en breve”, adelantó el candidato a gobernador.

Es por eso que atento al 40% que cosechó Petri, es que el ex gobernador quiere incorporarlo al equipo y hacerlo parte. En términos prácticos, los radicales no quieren que los votos del ex legislador se vayan a La Unión Mendocina o a otro sector político.

“Me sentiría cómodo de tenerlo de ministro de Seguridad. Esa determinación vamos a tomarla si hay sentido favorable, hay que conversar con todo el equipo y con él, también puede hacer un aporte sustantivo a nivel nacional”, dijo Cornejo en referencia a Petri

Por su parte, el ahora ex precandidato a gobernador, recordó que en 2008 se sancionó la ley de su autoría que prohibía el uso de celulares en las cárceles.

“Muchos delitos se planifican dentro de las cárceles. El inhibidor de señal ayudará a solucionar uno de los graves problemas de la inseguridad. Quiero incidir en las políticas nacionales y provinciales, estoy despojado de cualquier cargo”, concluyó Petri.