Seguridad: cuál es el plan de Mendoza para condenar más rápido a los ladrones

La Cámara de Diputados dio un paso decisivo en la reforma del Código Procesal Penal para acelerar las condenas cuando una persona es atrapada robando o cometiendo un delito infraganti, una de las demandas sociales más fuertes de los últimos años. La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales emitió despacho favorable al proyecto impulsado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Mercedes Rus, que busca modernizar y agilizar los procesos vinculados a la flagrancia.

La iniciativa apunta a fortalecer la respuesta penal en situaciones donde existe evidencia inmediata, especialmente en delitos menores como robos, hurtos o encubrimientos, que suelen afectar de manera directa la vida cotidiana y generar alta preocupación social. Para eso, el proyecto prevé la creación de áreas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal, dedicadas exclusivamente al tratamiento de estos casos.

Según explicó la ministra Rus, contar con equipos focalizados permitirá unificar criterios, mejorar la calidad del trabajo fiscal y sostener la rapidez que estos procedimientos exigen. Además, recordó que el concepto de flagrancia no se limita solo al detenido “con las manos en la masa”, sino también a quien está intentando cometer el delito o presenta rastros evidentes de haberlo hecho.

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus.

Uno de los cambios más importantes es la reorganización interna del Ministerio Público Fiscal: la Procuración General deberá conformar equipos exclusivos de impulso, litigación y soporte técnico para causas de flagrancia. A esto se sumará la adecuación de protocolos en la Suprema Corte de Justicia y en los organismos de gestión, para que los plazos previstos en la ley se cumplan de manera efectiva en toda la provincia.

El proyecto también reorganiza las etapas y los tiempos del proceso. Se fija un plazo de 10 días hábiles para que el Ministerio Público Fiscal solicite la audiencia inicial tras la aprehensión o imputación, con posibilidad de prórroga por otros 10 días si es necesario obtener pruebas básicas. Asimismo, se ordena el procedimiento directísimo: la audiencia de finalización debe realizarse en un plazo acotado y dictar sentencia en el mismo acto, salvo excepciones. Los casos que deban ir a juicio por jurado seguirán excluidos de este trámite especial.

En paralelo, la reforma modifica el Artículo 348 del CPP, estableciendo que en los casos de flagrancia tramitados por procedimiento directísimo, la prisión preventiva debe solicitarse en la audiencia inicial, evitando audiencias superpuestas y optimizando recursos de fiscales, jueces y defensores.

El nuevo Artículo 439 bis incorpora plazos razonables y reglas claras para armonizar este proceso con la Ley Nº 8.869 y fortalecer la participación de las víctimas. A su vez, el Artículo 439 ter garantiza que el procedimiento directísimo se cumpla “con celeridad real y controlada”, fijando límites de 4 y 30 días para avanzar hacia la audiencia de finalización. Si ese máximo se excede, el expediente pasará automáticamente al procedimiento común, evitando demoras injustificadas.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia remarcan que la agilización no busca solo acelerar condenas, sino también promover sanciones breves vinculadas a programas educativos y de formación laboral, en articulación con el Servicio Penitenciario y la infraestructura prevista para 2026.