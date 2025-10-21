Search
Segundo intento: los taxistas mendocinos vuelven a manifestarse contra las apps como Uber o Cabify

Los choferes reclaman que el Gobierno provincial intervenga ante la competencia de las aplicaciones de viajes.

Este martes comenzó con una nueva protesta de taxistas en Mendoza, quienes volvieron a manifestarse contra las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Maxim, reclamando al Gobierno provincial mayor control y regulación sobre estas plataformas.

Desde las primeras horas, un nutrido grupo de trabajadores del volante se concentró en el Acceso Este y calle Tirasso, en Guaymallén, punto desde el cual iniciaron una caravana que avanzó hacia el Nudo Vial, para luego dirigirse hasta la Casa de Gobierno, donde realizarán un acto central.

La movilización se da en un contexto de creciente malestar entre los taxistas, que aseguran que las apps digitales generan una competencia desleal y afectan directamente sus ingresos. “Necesitamos que el Gobierno revea la situación que ya planteamos. Queremos que le pongan un límite a las aplicaciones”, declaró el taxista Sebastián Lucero en diálogo con Radio Mitre Mendoza.

Esta nueva protesta se suma a las manifestaciones previstas por diferentes gremios estatales en la zona del Nudo Vial, lo que anticipa una jornada de tránsito complicado en el centro mendocino.

