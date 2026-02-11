Segundo día de protestas en la Legislatura mendocina: los sindicatos marcharon en contra de la reforma laboral

Gremios locales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y el Centro de Empleados de Comercio (CEC), junto con otras organizaciones sociales, se concentraron en la peatonal Sarmiento y la Legislatura provincial para expresar su rechazo a la iniciativa.

Las agrupaciones sindicales sostienen que el proyecto en debate podría afectar derechos laborales, y parte de la manifestación incluyó a familiares de policías y miembros del Servicio Penitenciario de Mendoza, que también apoyaron la protesta.

Además, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro en los aeropuertos de Buenos Aires durante la tarde de este miércoles en rechazo a la reforma laboral, lo que lleva a que las aerolíneas recomienden a sus pasajeros verificar el estado de sus vuelos.

La jornada forma parte de un clima de tensión nacional ante el avance del proyecto de reforma en el Senado, que ya generó movilizaciones de gremios importantes en otras partes del país y se prevé que haya concentraciones frente al Congreso en Buenos Aires.

A la par de este reclamo, este martes trabajadores del sector agroindustrial se hicieron notar en la capital mendocina, cuando viñateros y productores rurales desarrollaron su propia protesta por la grave situación de precios que enfrentan con la materia prima, en plena vendimia. Muchos reclamaron por las dificultades para sostener la cosecha ante valores que consideran insuficientes y, en algunos casos, repartieron frutas y verduras a transeúntes para visibilizar su crítica al bajo precio de la uva y otros productos.

Mientras los sindicatos reclaman por cómo podría impactar la reforma laboral en derechos y condiciones de trabajo, los sectores productivos rurales buscan respuestas oficiales frente a la crisis de rentabilidad en sus actividades, lo que marca un panorama de protesta multifacética en Mendoza.

En ambos casos, las manifestaciones confluyen en espacios públicos claves: la Legislatura provincial y el microcentro, donde grupos sociales, trabajadores y productores hacen visible su malestar con el fin de influir en decisiones políticas y económicas que consideran determinantes para sus actividades y derechos.