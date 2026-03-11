Segundas oportunidades: el Gobierno y ATE volverán a negociar una nueva propuesta de aumento salarial

Tras varios días de tensión en la negociación salarial, el Gobierno de Mendoza volvió a convocar a ATE y presentó una nueva propuesta de aumento del 10% escalonado para los empleados estatales. La oferta fue planteada este miércoles durante una nueva reunión paritaria con el gremio.

El incremento salarial se dividiría en dos tramos: un 7% a aplicarse en marzo y un 3% adicional en mayo, según informó la directora de Recursos Humanos de la provincia, Mariana Lima, una vez finalizado el encuentro.

Las conversaciones se retomaron luego de que la negociación anterior quedara prácticamente estancada tras el rechazo del sindicato a una suba del 7% para el primer semestre de 2026. En ese contexto, incluso se especulaba con que el gobernador Alfredo Cornejo podría avanzar con un aumento por decreto si no se lograba un acuerdo con el gremio.

Sin embargo, la nueva propuesta abrió nuevamente el diálogo. El secretario general de ATE, Roberto Macho, se comprometió a someter la oferta a la evaluación de las bases, que serán quienes finalmente definan si el gremio acepta o rechaza el planteo oficial.

Desde el Gobierno provincial explicaron que la reunión también sirvió para avanzar en otros temas planteados por el sindicato. Según detalló Lima, algunos reclamos serán abordados en mesas técnicas específicas, mientras que la propuesta salarial será analizada por los trabajadores en los próximos días.

“Las entidades han recepcionado la propuesta y la van a someter a la consulta de sus representados. Esperamos tener una respuesta la semana entrante”, señalaron desde el Ejecutivo tras el encuentro.

Mientras tanto, otros gremios estatales ya tomaron definiciones. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), por ejemplo, fue uno de los primeros en aceptar la propuesta salarial presentada por la Provincia.

En paralelo, el Gobierno aún debe retomar las negociaciones con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), que rechazó de manera contundente la oferta oficial y la comparó con el monto necesario para comprar apenas un kilo de carne.