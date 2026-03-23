Según UNICEF, más de 2.100 niños murieron o fueron heridos por la escalada bélica en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente lleva más de 20 días desde que comenzó la escalada militar, y las víctimas siguen acumulándose. En ese sentido, hay un dato que expone el cuan cruenta es la situación: más de 2.100 niños murieron o resultaron heridos, según informó en Nueva York el subdirector ejecutivo de UNICEF, Ted Chaiban.

Sobre el impacto de la guerra, Chaiban precisó que entre las víctimas se registraron 206 niños muertos en Irán, 118 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait. “Eso representa un promedio de aproximadamente 87 niños muertos o heridos cada día desde el comienzo de la guerra”, afirmó. En ese marco, resaltó que si se intensifica el conflicto, sería catastrófico “para millones más“.

Además, desde UNICEF señalaron que se aceleró el desplazamiento de población en varios países de la región como consecuencia de bombardeos continuos y órdenes de evacuación, lo que dejó omunidades enteras deshabitadas. En ese sentido, en Irán, la Agencia de la ONU para los Refugiados estimó que hasta 3,2 millones de personas fueron desplazadas, entre ellas unos 864.000 niños. En Líbano, en tanto, más de un millón de personas abandonaron sus hogares, incluidos aproximadamente 370.000 menores.

Cabe resaltar que, según detalló Chaiban, antes de la actual escalada ya había alrededor de 44,8 millones de niños viviendo en zonas afectadas por conflictos en toda la región. Para hacer frente a los desplazamientos, en Líbano -por ejemplo- más de 350 escuelas públicas fueron reconvertidas en refugios, lo que interrumpió la escolaridad de unos 100.000 estudiantes.

En ese sentido, UNICEF informó que brindó ayuda a 151.000 desplazados internos en más de 250 refugios y zonas de difícil acceso mediante la provisión de artículos esenciales, además de servicios de agua y saneamiento en 188 albergues que alcanzan a unas 46.000 personas. Sin embargo, Chaiban advirtió que la magnitud de las necesidades “está aumentando más rápido que los recursos disponibles”, por lo que expuso la necesidad imperiosa de “una desescalada y una solución política para esta guerra”.