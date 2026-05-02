Según un informe internacional, nuestro país sigue disminuyendo su libertad de prensa en un ambiente hostil

La Argentina registró una caída en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 elaborada por Reporteros Sin Fronteras, lo que encendió alarmas sobre el estado del periodismo en el país. El informe ubica al país en una zona de “vulnerabilidad institucional”, marcada por tensiones crecientes entre el poder político y los medios.

Según el relevamiento, el retroceso se explica por un aumento de la hostilidad hacia periodistas (tanto en discursos públicos como en redes sociales) y por decisiones que impactaron directamente en la estructura mediática (como el cierre de medios públicos y la reconfiguración de agencias estatales). Desde el organismo advierten que estas medidas reducen la pluralidad informativa y debilitan el acceso a distintas voces.

El informe también identifica un deterioro en las condiciones de trabajo del sector. La precariedad laboral y la concentración de la pauta oficial (que condiciona la independencia editorial) aparecen como factores que favorecen la autocensura y limitan la libertad de expresión. A esto se suman episodios de agresiones físicas y digitales contra trabajadores de prensa (incluyendo campañas de desprestigio vinculadas a sectores de poder).

En un contexto global complejo, el estudio señala que la problemática no es exclusiva del país. La expansión de la desinformación (impulsada por herramientas de inteligencia artificial) y la falta de regulación en plataformas digitales afectan a democracias de todo el mundo, llevando la libertad de prensa a su nivel más bajo en dos décadas.

Desde entidades como Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y Foro de Periodismo Argentino coinciden con el diagnóstico y advierten sobre mayores dificultades para acceder a la información pública (un derecho garantizado pero cada vez más restringido). En ese marco, RSF concluye con un llamado urgente: garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y evitar la estigmatización de la crítica, en un escenario de creciente polarización.