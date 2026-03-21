Según un informe del EMETUR, el Valle de Uco es el destino menos elegido por los turistas en Mendoza

Un informe elaborado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) (basado en más de 3.100 encuestas realizadas durante 2025) arrojó datos clave sobre el comportamiento de los visitantes en la provincia y dejó una conclusión contundente: el Valle de Uco es la región menos visitada por los turistas, con apenas el 7% del total.

El estudio confirma que la montaña continúa siendo el principal atractivo de Mendoza (47%), seguida por las bodegas y el vino (29%), mientras que las ciudades también mantienen un rol relevante dentro del circuito turístico. En este contexto, la zona norte concentra el 68% de las visitas, muy por encima del Sur (25%) y del Valle de Uco.

En cuanto al perfil del visitante, el 71% de los turistas son argentinos (con fuerte presencia de Buenos Aires y CABA), mientras que el 14% proviene del exterior (principalmente de Chile, Brasil y Norteamérica). Además, el 64% ya conocía Mendoza, lo que refleja un alto nivel de fidelización del destino.

Otro dato relevante es que la estadía promedio alcanza los 5,8 días y el gasto diario ronda los 71,62 dólares por persona, destinándose principalmente a gastronomía, alojamiento y transporte. A su vez, la mayoría organiza su viaje con poca anticipación (hasta un mes) y elige hospedarse en casas particulares o alquileres temporarios (por sobre hoteles tradicionales).

En el caso del Valle de Uco, el informe detalla que Tunuyán concentra el 63% de las visitas dentro de la región, seguido por Tupungato (26%) y San Carlos (11%), lo que evidencia una fuerte concentración interna pero una baja participación en el total provincial (un dato que abre interrogantes sobre el posicionamiento turístico de una de las zonas con mayor potencial de Mendoza).