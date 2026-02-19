Según la CGT, el paro contra la reforma laboral tuvo un acatamiento del 90%: qué dijeron

En medio del debate parlamentario por la Reforma Laboral, la Confederación General de Trabajo (CGT) destacó el alcance del paro general convocado este jueves y aseguró que la medida tuvo un acatamiento superior al 90%, lo que, según sus dirigentes, refleja el “humor social” frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el cosecretario general Jorge Sola, la central sindical afirmó que la huelga mostró un fuerte respaldo de los trabajadores. “Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, con más del 90% de la actividad detenida. Representa el humor social”, señaló, acompañado por el Consejo Directivo de la CGT.

📢 ANÁLISIS SOBRE LA CONTUNDENCIA DEL PARO GENERAL



En conferencia de prensa desde el Salón Felipe Vallese, confirmamos los altos niveles de acatamiento en todo el país y analizamos el mensaje que dejaron las y los trabajadores con esta medida.



El paro fue claro: existe un… pic.twitter.com/cS0YPdD4M5 — CGT (@cgtoficialok) February 19, 2026

Sola volvió a cuestionar el proyecto oficialista y sostuvo que la iniciativa “retrocede 100 años” y “quita derechos a los trabajadores”. En ese marco, envió un mensaje directo a los legisladores que debaten la reforma en el Congreso: “No solo representan los intereses de sus gobernadores o provincias, sino, principalmente, de quienes los votaron: los trabajadores”.

El dirigente gremial trazó un panorama crítico de la situación económica y laboral, al señalar que “todos los días, desde hace dos años, trabajadores y trabajadoras pierden su puesto de trabajo formal”. Recordó el cierre reciente de la fábrica de neumáticos Fate y mencionó el impacto del cierre de empresas desde el inicio del actual gobierno.

“El paro nacional se siente en cada puesto de trabajo, en cada fábrica, en cada oficina, en cada rincón del país”, expresó la CGT en su cuenta de X.

Además, cuestionó el enfoque sobre las pérdidas económicas del paro y apuntó a una “transferencia de recursos” hacia el sector empresario. Según estimaciones de la CGT, la reducción de aportes patronales implicaría una merma de 6.000 millones de dólares anuales destinados a jubilaciones y pensiones. “Es ahí donde deberían detenerse”, enfatizó.

Aunque reconoció que la medida de fuerza genera costos económicos, Sola sostuvo que los trabajadores “paran convencidos del derecho que están defendiendo” y destacó que la CGT logró canalizar ese malestar social.

Por su parte, el cosecretario Cristián Jerónimo apuntó contra gobernadores que apoyaron el quórum en Diputados y los acusó de ser “cómplices de esta traición”. También advirtió que el plan de acción sindical continuará y anticipó un rol protagónico del movimiento obrero en la construcción de una alternativa política.