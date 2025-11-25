Search
industria
DATOS OFICIALES

Según el INDEC, la actividad económica creció en septiembre

Durante el noveno mes de 2025, el Estimador Mensual de Actividad Económica registró un incremento interanual del 5%. En términos mensuales, la expansión fue del 0,5%.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la actividad económica registró en septiembre un crecimiento del 5% interanual. Además, si se toma como referencia el pasado mes de agosto, la suba fue del 0,5%.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el INDEC, el componente tendencia-ciclo avanzó 0,1%. El registro de septiembre alcanzó los 153,6 puntos, el segundo nivel más alto desde junio de 2022, cuando marcó 154,2.

En el acumulado de enero a septiembre, la actividad económica creció 5,2% contra igual período del año anterior. En la comparación interanual, trece sectores del EMAE mostraron mejoras, con Pesca (58,2%) e Intermediación financiera (39,7%) como los rubros de mayor incremento. Este último fue también el de mayor incidencia positiva, seguido por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5%).

Solo dos sectores se ubicaron en terreno negativo: Industria manufacturera (-1%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%), que en conjunto restaron 0,19 puntos porcentuales al crecimiento interanual.

Con el dato de septiembre, queda pendiente el reporte del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al tercer trimestre (julio-septiembre). El INDEC lo difundirá el martes 16 de diciembre, tras registrar avances del 5,8% en el primer trimestre y 6,3% en el segundo.

El EMAE de cada sector, en septiembre 2025

  • Pesca: 58,2%.
  • Intermediación fiananciera: 39,7%.
  • Impuestos netos de subsidios: 10,5%.
  • Explotación de minas y canteras: 8,1%.
  • Hoteles y restaurantes: 7%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 5%.
  • Construcción: 4,3%.
  • Transporte y comunicaciones: 2,6%.
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 2,3%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 0,8%.
  • Enseñanza: 0,8%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,7%.
  • Electricidad, gas y agua: 0,6%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -0,7%.
  • Industria manufacturera: -1%.

