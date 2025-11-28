Según el INDEC, en octubre el turismo receptivo cayó un 5,9%

Según un informe publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el turismo receptivo cayó un 5,9% durante el mes de octubre. En contrapartida, el turismo emisivo registró un incremento del 10,8%.

De acuerdo a los datos aportados, durante el décimo mes del año ingresaron 679.200 visitantes no residentes por las distintas vías de acceso, mientras que 1.228.900 argentinos viajaron fuera del país.

De los 679.200 visitantes no residentes que arribaron por diversas vías, 389.800 fueron turistas y 289.500 excursionistas, lo que representó una baja del 5,9% interanual.

Entre los turistas que llegaron al país, el 61,9% provino de naciones limítrofes: Brasil aportó el 23,1% de los arribos y Uruguay el 15,1%.

Cabe resaltar que la vía aérea volvió a ser la más utilizada, por encima del tránsito terrestre y fluvial.

En materia de divisas, la balanza turística registró un déficit de U$S 364,6 millones: los extranjeros gastaron U$S 232.435 millones en el país, mientras que los argentinos desembolsaron U$S 597.029 millones en destinos fuera de la Argentina.

Un comportamiento opuesto mostró el turismo emisivo: según el INDEC, el incremento alcanzó el 10,8%.

De la totalidad de argentinos que viajaron al exterior, el 65% eligió países limítrofes. Entre los destinos más frecuentes, Brasil concentró el 22,1% de las salidas y Chile el 19,3%, especialmente por las playas.

Aunque desde provincias como Mendoza predominan los viajes terrestres, a nivel país la vía aérea fue la más utilizada: más de la mitad de los viajeros se trasladó en avión, contra el 38,2% que lo hizo en auto o colectivo. En el caso de Uruguay, solo el 7,7% optó por medios fluviales o marítimos.