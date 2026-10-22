Según el Indec, en agosto los salarios crecieron por encima de la inflación

Los salarios en Argentina aumentaron un 2,7% en agosto y acumularon una suba del 25,1% entre enero y ese mes, según el índice difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El documento publicado marca que el incremento mensual fue dispar entre los sectores, ya que los “ingresos privados no registrados” encabezaron las subas, por encima de los trabajadores registrados y del empleo público.

En la comparación interanual, el indicador mostró un avance del 35,6%. Sin embargo, los aumentos de agosto no fueron iguales para todos los trabajadores: el sector privado informal registró una suba del 3%, el privado registrado avanzó un 2,8% y el sector público tuvo un incremento del 2,3%.

Teniendo en cuenta estos registros, el resultado concluye que los salarios crecieron por encima de la inflación de dicho periodo. Cabe recordar que el IPC para el mes de agosto fue de 1,7%, a nivel nacional.

Dentro del empleo privado registrado, el aumento de agosto superó al de julio, cuando había sido del 2,3%. La suba del octavo mes del año llegó al 2,8%, aunque el acumulado de este segmento fue del 20,4%.

En el caso de los trabajadores registrados, tanto del ámbito privado como del público, parte de la evolución respondió a cláusulas de revisión salarial pactadas previamente. El segmento informal, por su parte, mantiene una dinámica diferente, lo que refuerza las diferencias entre las distintas modalidades de empleo.

La evolución de los salarios durante los próximos meses será relevante para las negociaciones paritarias y la planificación de los costos laborales de cara al cierre de 2026.