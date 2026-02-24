Según el INDEC, en 2025 la economía creció 4,4%

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la economía argentina cerró 2025 con un crecimiento de 4,4% respecto del año anterior, luego de la contracción registrada en 2024. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en diciembre una suba interanual de 3,5% y un avance de 1,8% en términos desestacionalizados, marcando así el primer año de expansión durante la gestión de Javier Milei.

El dato de diciembre resultó relevante en dos aspectos: por un lado, el incremento de 1,8% desestacionalizado fue el más alto del año y permitió cortar con dos meses consecutivos en baja; y por el otro, once de los sectores que integran el EMAE registraron subas interanuales. “Con relación a igual mes de 2024, once sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre”, señaló el organismo en su informe.

El crecimiento más significativo se observó en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un alza de 32,2% interanual, impulsada por una producción récord de trigo, tanto en volumen como en rendimiento promedio. También mostraron avances relevantes Pesca (18,3%) e Intermediación financiera (14,1%).

En menor magnitud crecieron Electricidad, gas y agua (10,7%), Explotación de minas y canteras (9,1%) e Impuestos netos de subsidios (5,2%).

En contraste, las principales bajas se registraron en la industria manufacturera, con una caída de 3,9%; Hoteles y restaurantes (-1,5%); Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%); Administración pública y defensa; y planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,1%).