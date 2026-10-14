Según el Gobierno, el cobro a extranjeros en hospitales públicos redujo el “turismo sanitario” en un 90% en Mendoza

El cobro a extranjeros no residentes por tratamientos programados en el ámbito de la salud pública permitió recuperar $200 millones, según informó el Gobierno de Mendoza, que también aseguró que la medida redujo un 90% el llamado “turismo sanitario”. Desde el Ejecutivo sostienen que el esquema es una forma de aliviar el gasto estatal y cuidar los recursos destinados al funcionamiento de los hospitales.

De acuerdo a las afirmaciones del Gobierno, esos $200 millones representan una disminución del gasto que antes asumía la Provincia para cubrir esas atenciones.

Pese a las medidas adoptadas, fuentes del Ministerio de Salud sostienen que la atención ante una urgencia sigue siendo “prioritaria para cualquier persona, sin distinción”. El cambio, explicaron, apunta a que los extranjeros que no residen en Mendoza afronten los costos de las prestaciones programadas.

Los costos en los hospitales, el principal argumento del Gobierno

La política también incluye el recupero de las prestaciones brindadas a pacientes con obra social o prepaga. A través del Reforsal, los hospitales buscan cobrar esos servicios para que los fondos puedan volver al sistema público.

Por eso, desde el Ministerio de Salud pidieron que quienes tengan cobertura médica lo informen cuando concurran a un hospital o centro de salud estatal.

El ministro Rodolfo Montero defendió el esquema y sostuvo que administrar los recursos con “inteligencia y trazabilidad” es clave para sostener el sistema sanitario. Según planteó, los costos que no se recuperan o se administran mal afectan la capacidad de respuesta de los hospitales.

Desde el Ejecutivo insistieron en que el objetivo es cuidar el financiamiento del sistema público y mantener su capacidad de atención, con la prioridad puesta en las urgencias.