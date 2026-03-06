Según analistas, ¿cuándo rompería la inflación la barrera del 2% mensual?

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), analistas del mercado financiero y consultoras privadas proyectaron que la inflación anual en Argentina sería del 26,1% y que el 2026 cerraría con un dólar mayorista en torno a los $1.707.

Según las proyecciones relevadas, los analistas estimaron que el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero se ubicaría en 2,7%, lo que representa una suba de 0,6 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. Para la inflación núcleo, en tanto, prevén un nivel del 2,5%, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales frente al informe anterior.

Los participantes del REM también señalaron que el costo de vida mostraría una desaceleración respecto de enero -cuando se ubicó en 2,9%- y que recién en mayo se perforaría el umbral del 2% mensual. A partir de ese momento, anticipan una tendencia a la baja para el resto del año.

En cuanto al tipo de cambio, los analistas proyectaron un dólar mayorista de $1.429 para marzo y de $1.707 hacia finales de 2026. De cumplirse estas estimaciones, la variación interanual de la divisa estadounidense sería del 17,9%, por debajo de la inflación esperada. En ese sentido, las proyecciones también implican una corrección a la baja respecto de los cálculos del relevamiento anterior, con una reducción de $73 para el valor estimado de marzo y de $43 para el cierre del año.

Cabe destacar que el REM reúne las estimaciones realizadas entre el 25 y el 27 de febrero por 46 participantes, entre los que se cuentan 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras que operan en el país.

Otras estimaciones

Los analistas también elaboraron proyecciones sobre otros indicadores macroeconómicos, entre ellos el crecimiento de la actividad económica, la evolución del desempleo y el desempeño del comercio exterior.

En materia de actividad, estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) habría crecido 0,8% en el cuarto trimestre de 2025 respecto del trimestre previo, lo que representa una corrección al alza de 0,6 puntos porcentuales frente al REM anterior. Para el primer y segundo trimestre del año en curso proyectan expansiones del 1% y del 0,9%, respectivamente.

En cuanto al mercado laboral, los analistas calcularon que la tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2025 se ubicaría en 6,7% de la población económicamente activa, sin cambios respecto del relevamiento previo. Ese mismo nivel es el que proyectan para el cuarto trimestre de 2026.

Respecto del comercio exterior, las estimaciones señalan que las exportaciones alcanzarían los US$92.737 millones, lo que representa un aumento de US$852 millones frente a la encuesta anterior. Las importaciones, en tanto, totalizarían US$80.204 millones, con una corrección a la baja de US$506 millones respecto del informe previo.

De acuerdo con esas proyecciones, el superávit comercial anual esperado sería de US$12.533 millones, es decir, US$1.358 millones más que en la última estimación.