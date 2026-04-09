Sede confirmada para el debut de Gimnasia y Esgrima en la Copa Argentina: ¿dónde juega el Lobo?

Luego de que se reprogramara la fecha del partido entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, todos los focos estaban puestos en conocer dónde se llevaría a cabo dicho encuentro. Finalmente, este miércoles la organización de la competición confirmó que el partido se jugará en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora, donde hace de local Los Andes.

De este modo, tras todas las modificaciones y con los cambios ya confirmados, el Lobo mendocino debutará en la Copa Argentina ante los salteños el próximo miércoles 15 de abril a las 14:10, en el estadio de Los Andes, en Buenos Aires.

El choque corresponde a la fase de 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo que logre avanzar se medirá ante Vélez, que avanzó tras dejar en el camino a Deportivo Armenio.

Cabe destacar que originalmente el encuentro entre el Mensana y Gimnasia y Tiro estaba programado para el pasado martes 7 de abril. Sin embargo, desde la organización reprogramaron la fecha y el debut del Blanquinegro se postergó.

Antes del debut en la Copa Argentina, el Blanquinegro visitará a Platense, el próximo domingo. Ante El Calamar el equipo dirigido por Darío Franco intentará reafirmar las buenas sensaciones que le dejó el heróico triunfo ante Vélez, encuentro que ganó tras remontar una desventaja de dos goles.