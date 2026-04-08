Secundarios mendocinos se formarán en inteligencia artificial

La Dirección General de Escuelas puso en marcha en Mendoza un programa que capacitará a estudiantes de 4º y 5º año del nivel secundario como operadores en inteligencia artificial, con el objetivo de acercarlos a las nuevas demandas del mundo laboral.

La iniciativa ya comenzó a implementarse en 100 escuelas públicas de la provincia y también contará con 20 sedes distribuidas en distintos departamentos, lo que permitirá ampliar el acceso a más alumnos.

El proyecto forma parte de una estrategia educativa más amplia que busca incorporar la inteligencia artificial dentro del sistema escolar, no solo como contenido, sino como una herramienta clave para el desarrollo de habilidades actuales.

Desde el gobierno educativo explicaron que la idea es que los estudiantes no se limiten a ser usuarios de estas tecnologías, sino que puedan utilizarlas de manera creativa, crítica y responsable frente a los cambios que atraviesa el mundo del trabajo.

La capacitación tendrá un enfoque práctico y orientado a resolver problemas reales. Entre los contenidos que se abordarán se incluyen inteligencia artificial generativa, diseño de prompts, automatización de procesos, desarrollo de asistentes digitales y uso ético de estas herramientas.

El cursado estará organizado en módulos progresivos con más de 70 unidades audiovisuales, combinando teoría y práctica. Además, se desarrollará a través de una plataforma digital con inteligencia artificial integrada, que permitirá a los alumnos avanzar a su propio ritmo y contar con asistentes virtuales durante el aprendizaje.

Uno de los puntos más destacados del programa es su vínculo con el mundo productivo. Al finalizar la formación, los estudiantes podrán obtener una doble certificación: una por el trayecto realizado y otra otorgada por el Ministerio de Producción, que acredita competencias vinculadas a la economía del conocimiento.

Previo al inicio, también se llevaron adelante instancias de capacitación docente y se implementó un sistema de acompañamiento pedagógico y soporte técnico para las escuelas participantes, con el fin de garantizar el desarrollo del programa.