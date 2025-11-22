Secundarias mendocinas: la mitad de los chicos debe materias y se acortan las opciones para no repetir el año

El ciclo lectivo entra en su recta final y las aulas viven días decisivos: comienzan los exámenes integradores y recuperadores, la última oportunidad para miles de estudiantes que adeudan saberes y corren riesgo de repetir el año. Según datos recientes de la Dirección General de Escuelas (DGE), más del 50% de los alumnos de secundaria—entre públicas, privadas y técnicas—debe aprendizajes prioritarios, una cifra que creció de manera acelerada en los últimos dos meses.

Hasta septiembre, el corte estadístico marcaba que 58.328 estudiantes tenían saberes pendientes sobre una matrícula total de 145.838, lo que representaba un 40%. Sin embargo, la proyección actualizada eleva ese porcentaje a más de la mitad del alumnado, un indicador que inquieta tanto a docentes como a autoridades educativas. En el caso de las escuelas públicas, el porcentaje de septiembre ya rozaba el 43%, mostrando una tendencia clara.

En las aulas, la preocupación es palpable. “Estamos tomando exámenes y trabajos prácticos para que los chicos logren recuperar esos aprendizajes prioritarios y no terminen llevando la materia completa. El riesgo de repitencia está latente”, expresa una docente que trabaja en instituciones de Las Heras y Guaymallén. Su testimonio refleja un clima generalizado entre los equipos educativos, que ven crecer la cantidad de estudiantes con dificultades académicas.

La inquietud se profundiza porque este año la DGE eliminó los exámenes de marzo y la posibilidad de pasar de año de manera condicional. Esto implica que los jóvenes que adeuden materias solo tendrán dos instancias de recuperación: diciembre y febrero. Desde la Dirección de Educación Secundaria, que conduce Cecilia Páez, remarcan: “Hasta el 15 de diciembre seguirán recuperando saberes, pero si no lo logran, solo les quedará febrero, y quienes lleguen con más de dos materias previas repetirán el año”.

La medida quedó oficializada en agosto, cuando la DGE informó a las familias que, a partir del ciclo lectivo 2025-2026, los estudiantes solo podrán promocionar con un máximo de dos espacios curriculares pendientes. La condicionalidad, que permitía avanzar con entre 3 y 5 materias adeudadas hasta marzo, fue anulada. La decisión responde, según las autoridades, a la necesidad de “reordenar” el sistema tras años de flexibilizaciones implementadas durante y después de la pandemia de Covid-19.

Los números explican el trasfondo de la medida: este año más de 7.100 estudiantes llegaron a marzo como alumnos condicionales, al adeudar más de dos materias. De ellos, 3.973 pertenecen a bachilleratos públicos, 2.176 a escuelas técnicas y 953 a colegios privados. Para las autoridades educativas, este volumen hacía insostenible el esquema de promoción condicional.

Con el ciclo escolar a punto de cerrarse y miles de alumnos frente a los últimos exámenes, el desafío es doble: recuperar aprendizajes y evitar un crecimiento abrupto de la repitencia, un escenario que preocupa a toda la comunidad educativa y que pone en evidencia la fragilidad del proceso de recuperación académica pospandemia.