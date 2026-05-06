Secundarán a Andrés Lombardi: quienes ocuparán las Vicepresidencias de la Cámara de Diputados

En su sesión de tablas, la Cámara de Diputados tomó juramento a quienes tendrán a su cargo las Vicepresidencias Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta.
En orden, los nuevos representantes de la Cámara de Diputados son: Matías Montes (PJ), María Inés Ramos (LLA), Griselda Petri (UCR), Jimena Cogo (PRO), Edgardo Civit Evans (PJA), y Lidia Quintana (FP), respectivamente.
Luego del juramento de rigor, Matías Montes sostuvo que su compromiso “es con y desde el departamento de Maipú, pero en sí para toda la provincia. Venimos a respetar la institucionalidad, a cuidarla y a cuidar Mendoza. Este bloque viene con un gran desafío, que es ponernos a disposición siempre que las instituciones”.
En tanto, María Inés Ramos, agradeció “en primera instancia a mi bloque por haberme propuesto para esta tarea, y también el acompañamiento del resto de los diputados; sepan que lo asumo con compromiso, con responsabilidad y siguiendo los lineamientos de esta Cámara, de trabajar allanando el diálogo, la comunicación, el respeto”.
Por su parte, la diputada Griselda Petri manifestó que “quiero agradecer a mi bloque por haberme propuesto y a todos los diputados y diputadas que nos acompañaron. Y fundamentalmente también ponerme a disposición para que trabajemos todos juntos en pos del fortalecimiento de la institucionalidad de la provincia de Mendoza”.
Jimena Cogo también agradeció a su bloque y postulo estar a “consideración de todos ustedes para poder trabajar en conjunto todas aquellas propuestas e ideas que hagan grande a cada territorio de la provincia, desde los más alejados hasta los que están cerca del Gran Mendoza”.
Edgardo Civit Evans, hizo lo propio señalando el agradecimiento por la confianza y destacó “a todos los diputados integrantes de las distintas bancadas y particularmente al interbloque por haberme propuesto una vez más para ocupar este digno cargo. Reitero y ratifico mi compromiso para quienes permitieron que estuviera en esta banca, que son los jubilados y pensionados y todas aquellas personas que realmente necesitan del apoyo de esta Legislatura para vivir un poco mejor”.
Finalmente, la diputada Lidia Quintana expresó que “primeramente agradecer al bloque y a la Cámara. Me mueve mucho el territorio y más nuestro territorio Las Heras, así que orgullosa de representar el primer distrito y ahora a toda Mendoza, estoy a disposición, así que para trabajar en conjunto para que podamos vivir un poco mejor”.
Las propuestas realizadas fueron acompañadas por todos los bloques quienes coincidieron en destacar el compromiso, el trabajo y el respeto de todos los pares entre sí; y el trabajo en conjunto para engrandecer Mendoza.
Bloques e interbloques
Del bloque UCR se informó que la presidencia la ejercerá César Cattaneo; en el bloque PJ, Germán Gómez; en LLA, Nicolás De Pedro; en el PRO, Stella Huczak; en Fuerza Patria, Lucas Ilardo; por Jubilados Auténticos, Edgardo Civit; Unión PRO, Sol Salinas; Mejor Mendoza, Mauro Giambastiani; Gabriela Lizana por Frente Renovador Mendoza Línea Nacional y en Mendocinos por la Libertad, Gustavo Cairo.
En tanto por los interbloques: Cambia Mendoza, con Franco Ambrosini, y LUM, con Jorge Difonso.