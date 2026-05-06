Secundarán a Andrés Lombardi: quienes ocuparán las Vicepresidencias de la Cámara de Diputados

En su sesión de tablas, la Cámara de Diputados tomó juramento a quienes tendrán a su cargo las Vicepresidencias Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta.

En orden, los nuevos representantes de la Cámara de Diputados son: Matías Montes (PJ), María Inés Ramos (LLA), Griselda Petri (UCR), Jimena Cogo (PRO), Edgardo Civit Evans (PJA), y Lidia Quintana (FP), respectivamente.

Diputados designó a quienes ocuparán las Vicepresidencias de la Cámara



1ra. Matías Montes (PJ)

2da. María Inés Ramos (LLA)

3ra. Griselda Petri (UCR)

4ta. Jimena Cogo (PRO)

5ta. Edgardo Civit Evans (PJA)

6ta. Lidia Quintana (FP)



Notahttps://t.co/ktLdKtTq2R pic.twitter.com/kdswZ533m0 — Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) May 6, 2026

Luego del juramento de rigor, Matías Montes sostuvo que su compromiso “es con y desde el departamento de Maipú, pero en sí para toda la provincia. Venimos a respetar la institucionalidad, a cuidarla y a cuidar Mendoza. Este bloque viene con un gran desafío, que es ponernos a disposición siempre que las instituciones”.

En tanto, María Inés Ramos, agradeció “en primera instancia a mi bloque por haberme propuesto para esta tarea, y también el acompañamiento del resto de los diputados; sepan que lo asumo con compromiso, con responsabilidad y siguiendo los lineamientos de esta Cámara, de trabajar allanando el diálogo, la comunicación, el respeto”.

Por su parte, la diputada Griselda Petri manifestó que “quiero agradecer a mi bloque por haberme propuesto y a todos los diputados y diputadas que nos acompañaron. Y fundamentalmente también ponerme a disposición para que trabajemos todos juntos en pos del fortalecimiento de la institucionalidad de la provincia de Mendoza”.

Jimena Cogo también agradeció a su bloque y postulo estar a “consideración de todos ustedes para poder trabajar en conjunto todas aquellas propuestas e ideas que hagan grande a cada territorio de la provincia, desde los más alejados hasta los que están cerca del Gran Mendoza”.

Edgardo Civit Evans, hizo lo propio señalando el agradecimiento por la confianza y destacó “a todos los diputados integrantes de las distintas bancadas y particularmente al interbloque por haberme propuesto una vez más para ocupar este digno cargo. Reitero y ratifico mi compromiso para quienes permitieron que estuviera en esta banca, que son los jubilados y pensionados y todas aquellas personas que realmente necesitan del apoyo de esta Legislatura para vivir un poco mejor”.

Finalmente, la diputada Lidia Quintana expresó que “primeramente agradecer al bloque y a la Cámara. Me mueve mucho el territorio y más nuestro territorio Las Heras, así que orgullosa de representar el primer distrito y ahora a toda Mendoza, estoy a disposición, así que para trabajar en conjunto para que podamos vivir un poco mejor”.

Las propuestas realizadas fueron acompañadas por todos los bloques quienes coincidieron en destacar el compromiso, el trabajo y el respeto de todos los pares entre sí; y el trabajo en conjunto para engrandecer Mendoza.

Bloques e interbloques

Del bloque UCR se informó que la presidencia la ejercerá César Cattaneo; en el bloque PJ, Germán Gómez; en LLA, Nicolás De Pedro; en el PRO, Stella Huczak; en Fuerza Patria, Lucas Ilardo; por Jubilados Auténticos, Edgardo Civit; Unión PRO, Sol Salinas; Mejor Mendoza, Mauro Giambastiani; Gabriela Lizana por Frente Renovador Mendoza Línea Nacional y en Mendocinos por la Libertad, Gustavo Cairo.

En tanto por los interbloques: Cambia Mendoza, con Franco Ambrosini, y LUM, con Jorge Difonso.