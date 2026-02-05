Secuestraron plantas de marihuana durante operativos de la UEP de Tupungato

Durante operativos preventivos realizados en el Barrio Arco Iris, de Tupungato personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) secuestró varias plantas de marihuana.

En un callejón comunero, los efectivos encontraron plantas recientemente arrancadas y procedieron al secuestro de una planta de 1,70 metros de altura, dos plantines y seis ramas, con un peso total de 7,5 kilogramos.

En otro sector del barrio, se incautó una planta de marihuana de más de dos metros de altura ubicada en el patio de una vivienda.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la Subcomisaría San José, donde se solicitó la intervención de personal de Lucha Contra el Narcotráfico.