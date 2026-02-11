Search
Secuestraron más de 100 kilos de carne en mal estado en Tunuyán

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en Vista Flores. La mercadería era transportada en un vehículo no habilitado y no contaba con la temperatura reglamentaria para su conservación.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, efectivos de la Policía Rural realizaron un procedimiento en Vista Flores, Tunuyán, que culminó con el decomiso y destrucción de 110 kilos de carne vacuna que eran transportados sin las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

El operativo se desarrolló en la intersección de calles San Martín y Sarmiento, cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo observó a un hombre descargando una media res desde la caja trasera de una camioneta Ford Ranger, hacia un comercio de la zona.

Ante la situación, los efectivos procedieron a la identificación del conductor y constataron que el vehículo no se encontraba habilitado para el transporte de sustancias alimenticias. Además, al realizar el control de temperatura con termómetro calibrado, la carne arrojó 10,9°C, superando ampliamente los valores permitidos y evidenciando la pérdida de la cadena de frío.

De inmediato se dio intervención a la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso actuaciones en el marco del artículo 201 del Código Penal Argentino, que sanciona conductas que ponen en riesgo la salud pública. También, se convocó a personal de Bromatología de la Municipalidad de Tunuyán, que procedió al decomiso y posterior destrucción total de la mercadería.

