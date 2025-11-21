Sebastián Villa le agradeció a Daniel Vila por confiar en él y ¿se despidió de la Lepra?

Sebastián Villa regresó al fútbol argentino tras su excursión por Bulgaria y se puso la camiseta de Independiente Rivadavia. De a poco fue imponiéndose como uno de los pilares en la ‘Lepra’ mendocina hasta ser el líder y capitán del equipo campeón de la Copa Argentina.

El estandarte dentro de la cancha para el elenco de Alfredo Berti celebró junto a sus compañeros e hinchas el pasado 5 de noviembre la conquista del primer título en la centenaria historia del club. A casi dos semanas del hito, el colombiano realizó un posteo que despertó las alarmas de despedida.

“Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”, comentó Villa en un posteo en su cuenta de Instagram, adjuntado con una foto suya en compañía del presidente ‘leproso’ Daniel Vila.

Pese a lo expuesto por el futbolista en tono de adiós, y las especulaciones posteriores de los internautas la postura dirigencial dista de querer desprenderse de una de sus figuras. Independiente Rivadavia no quiere perder a Villa, quién mantiene vigente su vínculo hasta mediados del 2026.

El club sostiene que el futuro del jugador de 29 años es incierto y que su salida no está hecha. Sin embargo, y pese al deseo interno, la posibilidad de continuidad del ex puntero de Boca en Mendoza parece compleja de cara al venidero mercado de pases.