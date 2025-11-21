Search
¿Se va el capitan?

Sebastián Villa le agradeció a Daniel Vila por confiar en él y ¿se despidió de la Lepra?

El capitán de Independiente Rivadavia dejó entrever el final de su camino en el club. Sin embargo, la institución no ha confirmado su salida.

Sebastián Villa regresó al fútbol argentino tras su excursión por Bulgaria y se puso la camiseta de Independiente Rivadavia. De a poco fue imponiéndose como uno de los pilares en la ‘Lepra’ mendocina hasta ser el líder y capitán del equipo campeón de la Copa Argentina.

El estandarte dentro de la cancha para el elenco de Alfredo Berti celebró junto a sus compañeros e hinchas el pasado 5 de noviembre la conquista del primer título en la centenaria historia del club. A casi dos semanas del hito, el colombiano realizó un posteo que despertó las alarmas de despedida.

“Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”, comentó Villa en un posteo en su cuenta de Instagram, adjuntado con una foto suya en compañía del presidente ‘leproso’ Daniel Vila.

Pese a lo expuesto por el futbolista en tono de adiós, y las especulaciones posteriores de los internautas la postura dirigencial dista de querer desprenderse de una de sus figuras. Independiente Rivadavia no quiere perder a Villa, quién mantiene vigente su vínculo hasta mediados del 2026.

El club sostiene que el futuro del jugador de 29 años es incierto y que su salida no está hecha. Sin embargo, y pese al deseo interno, la posibilidad de continuidad del ex puntero de Boca en Mendoza parece compleja de cara al venidero mercado de pases.

Independiente RivadaviaSebastián Villa

