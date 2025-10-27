Sebastián Garro arrasó en las urnas y pintó San Carlos de violeta

Durante este domingo 26 de octubre, los sancarlinos eligieron a sus nuevos representantes en el Honorable Concejo Deliberante departamental, además de la Legislatura de Mendoza y en el Congreso de la Nación. Elección que se cerró con una paliza en los tres puntos.

Según los datos del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional Electoral, San Carlos eligió al oficialismo local, provincial y nacional para que se mantengan legislando en todo el territorio. Lo cual dejó victorioso a Alejandro Morillas con Sebastián Garro, Alfredo Cornejo con Martín Kechner y Meli Martínez; y finalmente al presidente Javier Milei con Luis Petri.

Concretamente, las elecciones en San Carlos terminaron con una victoria de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza por más de 20 puntos porcentuales, quedando con 38,76% de votos. A estos lo siguieron Nuevos Rumbos con 15,77%, Provincias Unidas con 14,91% y cerrando con Fuerza Justicialista con 14,03%. Posterior a estos, Protectora, Frente Verde, Libertario Demócrata y Parido de los Jubilados con menos de 5% cada uno.

Lo que permitirá que el oficialismo mantenga la mayoría con la llegada de dos nuevos concejales, aunque no es una victoria completa. Ya que, tres partidos opositores llegarán a la cámara legislativa con una banca cada uno por la mínima diferencia que se sacaron entre ellos.

De esta manera, estos son los nuevos concejales de San Carlos:

Sebastián Garro – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Agustina Testa – La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Daniel Biscontin – Nuevos Rumbos

Marcelo Romano – Provincias Unidas

Adrián Nahin – Fuerza Justicialista

En total participaron cerca del 70% de los electores, es decir que acudieron a las urnas 21 mil personas de 30 mil llamadas a votar. De las cuales más de 6800 votaron al candidato Sebastián Garro, apoyando a la actual gestión departamental.

Siguiendo estos números, así se repartieron los votos: Nuevos Rumbos con más de 2700 , Provincias Unidas con más de 2600, Fuerza Justicialista con más de 2470. Detrás, aparecen los partidos Protectora, Frente Verde, Libertario Demócrata y Parido de los Jubilados que consiguieron menos de 900 votos.

Ante esta situación, los ganadores de la elección se sumarán al HCD de San Carlos y compartirán espacio con: