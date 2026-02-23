Search
calor
pronóstico

Se viene una semana de calor y tormentas para el Valle de Uco

El pronóstico para los próximos días en el Valle de Uco anticipa una mezcla de jornadas calurosas y posibles tormentas aisladas.

La semana meteorológica que se despliega en el Valle de Uco combina días calurosos con períodos de inestabilidad y chances de lluvias aisladas, según los datos de pronóstico oficial y modelos climáticos disponibles para la región vitivinícola de Mendoza. 

Las condiciones que predominan al comienzo de la semana muestran temperaturas elevadas y cielos mayormente soleados, con máximas que rondarían los 30 °C durante algunas jornadas y mínimas que se ubican cerca de los 15–20 °C por la noche, un patrón típico de finales del verano en el oasis mendocino. 

A mitad de semana, el tiempo se mantendrá con sol y algo de nubosidad, aunque no está descartada alguna tormenta aislada por la tarde o noche en sectores dispersos del Valle de Uco, algo que puede ocurrir cuando ingresa aire más húmedo desde sectores vecinos del llano provincial. 

Hacia el jueves y viernes, el pronóstico indica posibilidades de tormentas o precipitaciones aisladas, acompañadas por un leve descenso de la temperatura en relación con los días más cálidos. Esto puede traer más nubosidad y chaparrones dispersos en el territorio, sin configurar un evento generalizado. 

Este patrón alternante de calor con sol intenso seguido de momentos inestables con tormentas es habitual en esta época del año y refleja la variabilidad típica entre la cordillera y los oasis productivos de Mendoza.

ETIQUETAS:

climapronósticoTunuyánTupungatoValle de Ucosan carlos

