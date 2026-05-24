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Se viene una ola polar extrema en todo el país: qué pasa en Mendoza

El ingreso de una masa de aire helado puso en alerta a varias provincias del norte argentino por temperaturas extremas.

El avance de una ola polar desde la Patagonia provocó un marcado descenso térmico en gran parte del país y encendió alertas meteorológicas en al menos cinco provincias del norte argentino. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, Tucumán, el noreste de Catamarca, Santiago del Estero, sectores de Chaco y Corrientes registrarán mínimas cercanas a los 0°C y posibles heladas aisladas, un fenómeno poco habitual para regiones de clima subtropical.

Las autoridades sanitarias advirtieron que las bajas temperaturas pueden afectar especialmente a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Además, las ráfagas de viento sur y la humedad aumentarán la sensación térmica, por lo que recomendaron extremar cuidados durante las primeras horas del día y mantener ventilados los ambientes calefaccionados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

frío
Aparece el frío en Mendoza.

Mientras el norte enfrenta el frío extremo, el noreste del país se prepara para un fuerte episodio de inestabilidad. La zona de Puerto Iguazú y el corredor de las Cataratas permanece bajo alerta por lluvias intensas y tormentas eléctricas que podrían extenderse durante más de 24 horas. Los pronósticos anticipan importantes acumulados de agua en cortos períodos, con riesgo de anegamientos y complicaciones en zonas turísticas.

En Mendoza, el ingreso del frente frío también se hará sentir con fuerza durante los próximos días. Se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 0°C en el Valle de Uco y zonas del sur provincial, además de heladas durante las madrugadas y una marcada amplitud térmica. En alta montaña, las condiciones podrían complicarse por nevadas y ráfagas intensas, mientras que en el Gran Mendoza el descenso térmico estará acompañado por cielos parcialmente nublados y viento del sector sur.

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