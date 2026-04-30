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Luz y gas
Incremento

Se viene una nueva suba del gas: desde cuándo comienza a regir

Se oficializó un aumento promedio del 5,6% en el servicio de gas natural, medida que entra en vigencia el 1 de mayo.

El escenario energético nacional suma un nuevo capítulo con la oficialización de un aumento promedio del 5,6% en el servicio de gas natural, medida que entra en vigencia el 1 de mayo.

La disposición, que cuenta con el aval del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), impacta de forma generalizada en los tres niveles de la segmentación tarifaria (N1, N2 y N3).

En la región de Cuyo, las prestatarias locales ya han comenzado a adecuar sus esquemas de facturación para integrar los nuevos valores en las lecturas de los medidores. Este incremento técnico se desprende de la fórmula de actualización mensual, diseñada para equilibrar los costos operativos de transporte y distribución frente a la inflación.

El peso del ajuste no será uniforme, ya que dependerá del consumo y la categoría de cada hogar:

  • Usuarios N1 (Ingresos altos): El mayor impacto se sentirá en el ítem de distribución.
  • Usuarios N2 y N3 (Bajos y medios): Si bien conservan subsidios en el precio del fluido, verán reflejado el alza en los componentes de transporte.
  • Comercios e industrias: Las pequeñas y medianas empresas deberán absorber este ajuste dentro de sus costos fijos operativos.
  • Si bien el aumento es de alcance nacional, se aguardan precisiones sobre la continuidad de los beneficios por “Zona Fría” y bonificaciones para sectores electrointensivos, factores que suelen ser determinantes para los usuarios en provincias con climas extremos como Mendoza.

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