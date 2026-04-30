Se viene una nueva suba del gas: desde cuándo comienza a regir

El escenario energético nacional suma un nuevo capítulo con la oficialización de un aumento promedio del 5,6% en el servicio de gas natural, medida que entra en vigencia el 1 de mayo.

La disposición, que cuenta con el aval del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), impacta de forma generalizada en los tres niveles de la segmentación tarifaria (N1, N2 y N3).

En la región de Cuyo, las prestatarias locales ya han comenzado a adecuar sus esquemas de facturación para integrar los nuevos valores en las lecturas de los medidores. Este incremento técnico se desprende de la fórmula de actualización mensual, diseñada para equilibrar los costos operativos de transporte y distribución frente a la inflación.

El peso del ajuste no será uniforme, ya que dependerá del consumo y la categoría de cada hogar: