Se viene un paro universitario de 72 horas para reclamar por la Ley de Financiamento Universitario

Las universidades nacionales entrarán en un paro de actividades por 72 horas a partir de este miércoles, en el marco de un reclamo conjunto que busca exigir la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el pasado 21 de octubre. La medida apunta directamente al Gobierno Nacional, acusado de incumplir con la norma y de agravar la crisis económica que atraviesa el sistema educativo superior.

Los gremios docentes y las federaciones universitarias sostienen que el Ejecutivo de Javier Milei está incumpliendo la Ley de Presupuesto, lo que impide la recomposición salarial y amenaza con un desfinanciamiento estructural. “Estamos defendiendo la educación pública y el salario digno”, remarcan desde las entidades.

La Federación Universitaria Argentina (FUA) se sumó al reclamo, denunciando la falta de respuestas oficiales pese a las movilizaciones masivas realizadas en todo el país. Su secretaria, Pilar Barbas, fue contundente: “Plata hay. Este Gobierno decidió desfinanciar las universidades nacionales para destinar esos fondos a la deuda externa y a la SIDE.” Además, advirtió que los salarios docentes “no fueron recompuestos” y llamó a profundizar las protestas hasta que se cumpla la ley.

Por su parte, desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), su secretaria general, Ileana Celoto, explicó que la medida busca “frenar el vaciamiento del sistema educativo”, y recordó que “es anticonstitucional no aplicar una ley sancionada”. Según detalló, el Estado adeuda un 44% de aumento salarial a los docentes, cifra que ya constituye “una deuda, no un reclamo”.

Celoto describió un panorama crítico: los sueldos docentes están por debajo de la línea de pobreza, lo que genera renuncias, reducciones de carga horaria y el desarme progresivo de equipos de trabajo. “Los profesores ya no pueden sostener más sus tareas con los sueldos actuales”, advirtió, alertando que esta situación pone en riesgo la continuidad de proyectos académicos y de investigación.

Los gremios coinciden en que la falta de financiamiento podría convertir a las universidades públicas en “estructuras vacías, sin capacidad operativa”, si el Gobierno no interviene de inmediato. Celoto concluyó con un mensaje que resume el espíritu de la medida:

“Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía. Si se vacían las aulas, se vacía el futuro.”