Se viene un nuevo corte masivo de agua en el Gran Mendoza durante el fin de semana: ¿qué pasará en Valle de Uco?

AYSAM anunció que realizará un nuevo megacorte del servicio de agua potable en el Gran Mendoza el próximo sábado 1 de noviembre. Desde la empresa explicaron que la medida se debe a obras buscan optimizar el sistema de macrodistribución y regulación de los acueductos que alimentan las reservas de los principales establecimientos potabilizadores de la región. De esta manera, se darán por concluidos los cortes generales que se han tenido que realizar para poder ejecutar esta obra.

Los trabajos forman parte de un proyecto que ya demandó una inversión superior a U$S 5,1 millones, con la instalación de 10 caudalímetros en las plantas potabilizadoras. Esta intervención -que ya ya tiene un avance de ejecución de 76,93 %- contempla la puesta en funcionamiento parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla, que permitirá dirigir el agua desde los establecimientos Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas según la necesidad.

El corte programado comenzará a partir de las 4:00 horas de este sábado, y afectará las siguientes zonas:

Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita

Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11. Las Heras : zona centro, oeste y norte

: zona centro, oeste y norte Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito

Cabe destacar que el operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas, y será ejecutado por personal operativo de AYSAM, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.

Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

AYSAM recordó a los usuarios medidas para un consumo racional del agua durante el corte: mantener 2 litros por persona, preservar las reservas domiciliarias, regular el caudal de las canillas, evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y riego de jardines, y suspender el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora, que está prohibido durante todo el año.

Las tareas a realizar

Refuncionalización sistema de desagüe;

Desvinculación de acueductos de diámetros 1.100 mm, D 750mm de Potrerillos, los 2 acueductos de D 600 mm de Benegas y los D 750mm y D 900mm de Alto Godoy de la cámara regulación existente.

En la cámara húmeda de macrodistribución de Alto Godoy:

Corte de acueducto de H°A° diámetro 750mm;

Corte de acueducto de H°A° diámetro 900mm.

En cámara seca de macrodistribución de Alto Godoy:

Corte de Acueducto de H° A° Diametro 750mm;

Corte de Acueducto de H°A° Diámetro 900mm;

Instalación de válvulas especiales de regulación.

La situación en Valle de Uco

Los trabajos anunciados por AYSAM, según lo comunicado, no afectará el suministro normal de agua en Valle de Uco durante el fin de semana.