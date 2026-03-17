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Mucha creatividad en los ranchos del Vivo Luján (1)
clásicos ranchos

Se viene otro Vivo Luján: abren la convocatoria a delegados de las escuelas

La Municipalidad de Luján de Cuyo calienta motores con el Vivo Luján y abre la convocatoria a delegados de escuelas para empezar con la organización.

La Municipalidad de Luján de Cuyo, a través del área Luján Joven, abrió la convocatoria dirigida a estudiantes de 5° año de escuelas secundarias del departamento que deseen sumarse a las actividades del emblemático evento cultural Vivo Luján 2026.

En el marco de la organización de la edición 2026, el municipio comenzó a convocar a delegados de las promociones con el objetivo de iniciar el proceso de planificación de las propuestas que integrarán el tradicional programa juvenil.

Las promociones interesadas deberán completar un formulario disponible en las redes oficiales de la comuna y designar únicamente dos delegados por curso, con el fin de facilitar la coordinación. Una vez realizada la inscripción, el equipo de Luján Joven se pondrá en contacto con los representantes para avanzar en la organización de encuentros, actividades y propuestas que formarán parte de la agenda.

Desde el municipiodestacaron que la iniciativa busca fortalecer los espacios de participación juvenil, promoviendo instancias de encuentro, integración y construcción colectiva entre los estudiantes del departamento.

De esta manera, Luján de Cuyo comienza a delinear una nueva edición del Vivo Luján, que volverá a reunir a jóvenes con múltiples actividades pensadas especialmente para este sector.

Para participar, los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://linkmag.net/s/SR-L_nQ9. También pueden solicitar más información comunicándose al 2613891912.

ETIQUETAS:

escuelasmunicipalidadestudiantesLujánpromocionesvivo lujan

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