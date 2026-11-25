El boleto del transporte público en Mendoza vuelve a entrar en etapa de revisión.

Mediante la Resolución 4060, el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) oficializó el llamado a una audiencia pública para discutir la actualización de los costos de explotación del sistema. Se trata del paso administrativo indispensable previo a cualquier incremento tarifario.

La audiencia quedó fijada para el lunes 21 de diciembre a las 9, en modalidad presencial en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

El expediente electrónico respalda la convocatoria en los informes técnicos elaborados por la Subdirección de Tarifas del organismo y los datos operativos aportados por la Subsecretaría de Transporte sobre kilometraje recorrido y parque móvil de las empresas.

La actualización abarca tres áreas específicas: el servicio regular urbano, los recorridos de Media y Larga Distancia dentro de la provincia y las tarifas del sistema público de bicicletas Bicitran.

El cronograma paso a paso

A las 9, de manera virtual, se reunirá esta instancia institucional obligatoria para analizar los estudios oficiales de costos y labrar el acta de deliberación correspondiente.

En tanto, el último día para que usuarios, asociaciones y público en general se anoten para participar como oradores o presentar observaciones en la audiencia.

Requisitos para anotarse

Quienes deseen tomar la palabra o acercar propuestas deberán enviar un correo electrónico a mesadeentrada@emop.com.ar hasta el 16 de diciembre inclusive.

En el mensaje es obligatorio informar un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico para validar la identidad y recibir las notificaciones del organismo.