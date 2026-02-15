Search
Se viene la sexta edición de Dionisias Wine Fair en el FADER

La feria dedicada a las mujeres del vino vuelve al Museo Provincial Emiliano Guiñazú – Casa Fader con una propuesta renovada de degustaciones.

La sexta edición de Dionisias Wine Fair se realizará el sábado 28 de febrero, de 19 a 24, en el Museo Provincial Emiliano Guiñazú – Casa Fader, en Mayor Drummond, Luján de Cuyo.

El evento, que forma parte de la agenda vendimial y cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, se consolidó como un espacio que pone en valor el rol de las mujeres en la industria vitivinícola. La propuesta reúne bodegas y proyectos liderados por mujeres, con una amplia variedad de vinos, espumantes, vermut y destilados de autor.

Durante la jornada, el público podrá recorrer los stands de productores, participar de degustaciones y disfrutar de un patio gastronómico con foodtrucks. También habrá emprendimientos de diseño y productos artesanales, además de música en vivo para acompañar la experiencia en los jardines del predio.

La entrada al museo es gratuita, pero quienes deseen participar de las degustaciones deberán adquirir un ticket específico que habilita el acceso a los stands de bebidas. La organización recordó que el consumo de alcohol está permitido únicamente para mayores de 18 años.

Con más de 80 etiquetas disponibles y una propuesta que combina vino, arte y gastronomía, Dionisias Wine Fair se consolida como uno de los eventos destacados de la temporada en Mendoza.

Museo Emiliano GuiñazúSubsecretaría de Cultura de MendozaDionisias Wine Fairagenda vendimial

