Se viene la 10ª edición del Festival de Música Antigua en Mendoza

Del 15 al 19 de octubre, el Espacio de Fotografía Máximo Arias, en el Parque General San Martín, será sede del Festival de Música Antigua en su décima edición. Las actividades se desarrollarán en la Capilla Patrimonial, con entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad del lugar.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, el encuentro estará dedicado al repertorio del Renacimiento y el Barroco. Músicos locales e invitados interpretarán obras vocales e instrumentales, utilizando réplicas de instrumentos históricos para recrear los sonidos originales de cada época.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Programación destacada