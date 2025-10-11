Search
EMOCIONANTE

Se viene la 10ª edición del Festival de Música Antigua en Mendoza

La décima edición del Festival de Música Antigua se realizará en el Espacio Máximo Arias, con conciertos gratuitos.

Del 15 al 19 de octubre, el Espacio de Fotografía Máximo Arias, en el Parque General San Martín, será sede del Festival de Música Antigua en su décima edición. Las actividades se desarrollarán en la Capilla Patrimonial, con entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad del lugar.

Organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, el encuentro estará dedicado al repertorio del Renacimiento y el Barroco. Músicos locales e invitados interpretarán obras vocales e instrumentales, utilizando réplicas de instrumentos históricos para recrear los sonidos originales de cada época.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Programación destacada

  • Miércoles 15, 20:00 – Coro de Cámara de la UNCuyo y Ensamble Flash Bach.
  • Jueves 16, 20:00Violetta Club Diálogos, música italiana del siglo XVII. Ensamble 392 presenta “Barroco francés para flauta, clave y viola da gamba”, con la participación especial de Gabriela Guembe.
  • Viernes 17, 20:00 – Vientos del Plata y la Cátedra de Flauta de la UNCuyo con “Flautas en concierto, proyecto históricamente informado”.
  • Sábado 18
    • 14:00 – Vocal 1500 con “¡O Maria! Música sacra en la Italia del siglo XVII” y Zeffiro con “Barroco en Suecia y Alemania”.
    • 19:00 – Sine Nomine presenta “Mysteria: Los misterios de la Semana Santa”, con repertorio medieval y renacentista.
  • Domingo 19, 19:00 – Gustavo Gargiulo y El Círculo Armónico con “L’Eterna & Il Serenissimo”.

