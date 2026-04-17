¿Se vende carne de burro en Mendoza? La verdad detrás de una polémica que no deja de crecer

En medio del creciente interés por alternativas más económicas a la carne vacuna en distintas regiones del país, surge una pregunta clave: ¿es legal vender carne de burro en Mendoza? La respuesta, por ahora, es negativa. No existen frigoríficos habilitados en la provincia para la faena de estas especies, lo que imposibilita su comercialización dentro del circuito formal.

Desde la Dirección de Ganadería confirmaron que ningún establecimiento solicitó autorización para procesar burros o guanacos (lo que deja fuera del mercado legal a estos productos). En consecuencia, cualquier venta de este tipo de carne queda automáticamente fuera de la normativa vigente.

La estructura productiva local está preparada únicamente para especies tradicionales. Según datos del SENASA, frigoríficos como el Matadero Frigorífico San Rafael trabajan con bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, además de algunos animales exóticos de criadero (como ciervo, jabalí o antílope, generalmente destinados a un segmento premium).

El marco legal argentino también es claro en otros casos similares. La carne de caballo, por ejemplo, no puede comercializarse para consumo interno (aunque sí se procesa para exportación). Esta restricción derivó en múltiples operativos contra el mercado clandestino, donde se detectó venta ilegal en carnicerías, lo que obligó a reforzar los controles sanitarios.

En paralelo, persisten prácticas informales en zonas rurales, especialmente en el sur provincial, donde se consume fauna silvestre como guanaco o choique (actividades prohibidas por ley y fuera de todo control sanitario). Ante este escenario, las autoridades instan a denunciar cualquier producto sospechoso y recuerdan que el consumo de carne sin trazabilidad representa un riesgo para la salud y una infracción grave a la legislación vigente.