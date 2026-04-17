Search
Instagram Facebook Twitter
burro
consumo

¿Se vende carne de burro en Mendoza? La verdad detrás de una polémica que no deja de crecer

El debate por el consumo de carne no tradicional volvió a instalarse, pero en Mendoza la situación es clara.

En medio del creciente interés por alternativas más económicas a la carne vacuna en distintas regiones del país, surge una pregunta clave: ¿es legal vender carne de burro en Mendoza? La respuesta, por ahora, es negativa. No existen frigoríficos habilitados en la provincia para la faena de estas especies, lo que imposibilita su comercialización dentro del circuito formal.

Desde la Dirección de Ganadería confirmaron que ningún establecimiento solicitó autorización para procesar burros o guanacos (lo que deja fuera del mercado legal a estos productos). En consecuencia, cualquier venta de este tipo de carne queda automáticamente fuera de la normativa vigente.

La estructura productiva local está preparada únicamente para especies tradicionales. Según datos del SENASA, frigoríficos como el Matadero Frigorífico San Rafael trabajan con bovinos, porcinos, ovinos y caprinos, además de algunos animales exóticos de criadero (como ciervo, jabalí o antílope, generalmente destinados a un segmento premium).

El marco legal argentino también es claro en otros casos similares. La carne de caballo, por ejemplo, no puede comercializarse para consumo interno (aunque sí se procesa para exportación). Esta restricción derivó en múltiples operativos contra el mercado clandestino, donde se detectó venta ilegal en carnicerías, lo que obligó a reforzar los controles sanitarios.

En paralelo, persisten prácticas informales en zonas rurales, especialmente en el sur provincial, donde se consume fauna silvestre como guanaco o choique (actividades prohibidas por ley y fuera de todo control sanitario). Ante este escenario, las autoridades instan a denunciar cualquier producto sospechoso y recuerdan que el consumo de carne sin trazabilidad representa un riesgo para la salud y una infracción grave a la legislación vigente.

ETIQUETAS:

consumoCarneabigeatoburro

+ Noticias

consumo

¿Se vende carne de burro en Mendoza? La verdad detrás de una polémica que no deja de crecer

Por: Redacción NDI

CRISIS

El PAMI, al borde del colapso: denuncian que el Gobierno no gira los recursos prometidos

Por: Redacción NDI

¿La UNCuyo o Las Heras? la encrucijada de una funcionaria municipal

Por: Ana San Martin

Ya está a la venta

Tunuyán fue sede del lanzamiento de la camioneta del futuro

Por: Agustin Zamora

SIGUE LA CAUSA

Uno de los rugbiers detenido por el asesinato de Fernando Báez Sosa pidió salir en libertad

Por: Redacción NDI

en el parque san martín

Fuerte cruce en redes sociales por los efluentes cloacales en Los Corralitos

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter