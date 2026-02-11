Search
Instagram Facebook Twitter
lepra
RUMORES DE MERCADO

¿Se va con Messi? Inter Miami consultó por una figura de Independiente Rivadavia

Las Garzas posaron sus ojos en uno de los futbolistas más importantes de la Lepra, quien atraviesa un presente que lo colocan como uno de los mejores del fútbol argentino.

En medio de un histórico inicio de temporada, en el que lo encuentra como el único equipo del fútbol argentino que ganó todos sus compromisos, Independiente Rivadavia podría sufrir una baja por demás sensible. Es que mientras que el conjunto dirigido por Alfredo Berti disfruta de las mieles del éxito, desde Estados Unidos hicieron sonar las alarmas cuando Inter Miami preguntó por una de las principales figuras de los Azules.

El futbolista pretendido es nada más ni nada menos que Matías Fernández, quien con su gran presente se sitúa entre los mejores mediocampistas del inicio del Apertura 2026. Las buenas actuaciones del 10 leproso hicieron que el equipo que tiene como principal referente a Lionel Messi pose sus ojos en él.

Matías Fernández es uno de los pilares del equipo de Alfredo Berti.

Según indicaron fuentes allegadas a Independiente Rivadavia, de momento sólo se tratan de sondeos informales, por lo que no hay ninguna propuesta formal por el mediocampista de 24 años. Pese a esta situación, desde la Lepra siguen de cerca esta situación, ya que en caso de que Las Garzas avancen con su interés, podría desembocar en una gran pérdida para el plantel que comanda Berti.

Cabe recordar que Fernández llegó a Independiente Rivadavia a inicios de 2025 procedente de Excursionistas. Desde su llegada, el mediocampista se fue haciendo de un lugar en el once titular hasta erigirse como una de las grandes figuras del equipo.

En caso de emigrar a Inter Miami, Fernández compartirá vestuario con figuras de la talla de Lionel Messi, Rodrigo De Paul o Luis Suárez. Además, también se encontraría con Tadeo Allende, ex futbolista de Godoy Cruz.

ETIQUETAS:

Inter MiamiIndependiente RivadaviaMatías Fernández

+ Noticias

RUMORES DE MERCADO

¿Se va con Messi? Inter Miami consultó por una figura de Independiente Rivadavia

Por: Lucian Astudillo

Acuerdo político

Reforma laboral: acuerdos sobre despidos, impuestos y Estatuto del Periodista

Por: María Orozco

DESDE PARÍS

Vitivinicultura: Alfredo Cornejo anunció que Mendoza será sede de un prestigioso evento internacional

Por: Lucian Astudillo

SEGUNDA EDICIÓN

Mundial de la Hamburguesa 2026 en la Ciudad de Mendoza: ¿qué establecimientos competirán?

Por: Lucian Astudillo

CÁMARA DE DIPUTADOS

Piden explicaciones sobre los fondos del Plan Provincial de Manejo del Fuego

Por: Ana San Martin

en pleno centro

Un importante gremio convoca a manifestarse en contra de la reforma laboral

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter