¿Se va con Messi? Inter Miami consultó por una figura de Independiente Rivadavia

En medio de un histórico inicio de temporada, en el que lo encuentra como el único equipo del fútbol argentino que ganó todos sus compromisos, Independiente Rivadavia podría sufrir una baja por demás sensible. Es que mientras que el conjunto dirigido por Alfredo Berti disfruta de las mieles del éxito, desde Estados Unidos hicieron sonar las alarmas cuando Inter Miami preguntó por una de las principales figuras de los Azules.

El futbolista pretendido es nada más ni nada menos que Matías Fernández, quien con su gran presente se sitúa entre los mejores mediocampistas del inicio del Apertura 2026. Las buenas actuaciones del 10 leproso hicieron que el equipo que tiene como principal referente a Lionel Messi pose sus ojos en él.

Matías Fernández es uno de los pilares del equipo de Alfredo Berti.

Según indicaron fuentes allegadas a Independiente Rivadavia, de momento sólo se tratan de sondeos informales, por lo que no hay ninguna propuesta formal por el mediocampista de 24 años. Pese a esta situación, desde la Lepra siguen de cerca esta situación, ya que en caso de que Las Garzas avancen con su interés, podría desembocar en una gran pérdida para el plantel que comanda Berti.

Cabe recordar que Fernández llegó a Independiente Rivadavia a inicios de 2025 procedente de Excursionistas. Desde su llegada, el mediocampista se fue haciendo de un lugar en el once titular hasta erigirse como una de las grandes figuras del equipo.

En caso de emigrar a Inter Miami, Fernández compartirá vestuario con figuras de la talla de Lionel Messi, Rodrigo De Paul o Luis Suárez. Además, también se encontraría con Tadeo Allende, ex futbolista de Godoy Cruz.