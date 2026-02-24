Se tiran de cabeza: siete empresas pelean por una comisaría en Lavalle

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial avanzó con la licitación para la construcción de la nueva sede policial en calle General Manuel Belgrano, en Villa Tulumaya, Lavalle. Ya se realizó la apertura de sobres con las ofertas económicas, en el marco de una obra que cuenta con un presupuesto oficial de $1.878.719.000.

El acto administrativo se desarrolló en el Salón de Acuerdos del séptimo piso de la Casa de Gobierno y reunió a siete empresas interesadas en ejecutar los trabajos: Ariel David Jurado, CACSA, Grippi Luna Construcciones Civiles SRL, Sendra Martín Edgardo, Wynne Industrial SRL, Indari SA y Astoria Construcciones Civiles SA.

La inversión proyectada contempla la construcción de un complejo integral que superará el esquema tradicional de comisaría. El nuevo edificio concentrará a la Comisaría 17, la Jefatura Departamental, la Unidad Investigativa (UID) y la Oficina Fiscal Virtual, configurando un nodo logístico con articulación directa con el Ministerio Público Fiscal.

Según se informó, el diseño arquitectónico prevé estructuras físicamente independientes para garantizar la confidencialidad en el manejo de información sensible. El complejo contará con áreas administrativas, sectores de guardia, cocina-comedor, salón de usos múltiples y una oficina específica destinada a la atención de la mujer.

En materia de seguridad, el proyecto incluye un sector de calabozos con estándares reforzados, muros de alta resistencia, carpintería antivandálica y una “leonera” exterior para traslados seguros. El predio estará protegido por un cierre perimetral de tres metros de altura con elementos disuasorios.

Además, se contemplan circulaciones diferenciadas para el público, el personal policial y las personas detenidas, junto con criterios de accesibilidad universal y eficiencia energética en los sistemas sanitarios, eléctricos y de climatización.