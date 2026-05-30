Se terminó la novela: Nicolás Otamendi es jugador de River

Luego de varios meses de idas y vueltas, la novela finalmente se terminó: Nicolás Otamendi jugará en River Plate. Así lo anunció este viernes la institución a través de sus redes oficiales. De este modo, el defensor campeón del mundo en Qatar 2022 se vestirá de Millonario hasta diciembre de 2027. El Kaiser se sumará al plantel encabezado por Eduardo Coudet a partir del 1 de julio, una vez finalizada su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026.

Cabe resaltar que la llegada del zaguero de 38 años era una posibilidad que venía tomando fuerza desde hacía varios meses. Incluso el propio Otamendi nunca ocultó su deseo de ser futbolista de River. Hincha confeso del club de Núñez, el central albiceleste se presentó en el estadio Monumental, superó la revisión médica y rubricó su vínculo acompañado por el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo.

A través de un comunicado oficial, River informó que “este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027“.

COMUNICADO OFICIAL



Nicolás Otamendi será nuevo jugador de River Plate desde el 1 de julio de 2026.



ℹ️ https://t.co/v7ocNlGYOS pic.twitter.com/JVNChWetRq — River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026

El defensor llega en condición de libre luego de cerrar una exitosa etapa en Benfica, donde disputó más de 200 partidos en seis temporadas. Allí fue capitán, conquistó una liga portuguesa, una Copa de Portugal y dos Supercopas, además de mantenerse como una pieza clave del equipo hasta el final de su ciclo.

“Esto es lo siguiente a un sueño. La verdad es que estoy contentísimo de llegar al club del que soy hincha. Hoy tengo la oportunidad de ser todavía más feliz“, expresó Otamendi tras la firma de su contrato. El defensor agregó que esperó durante mucho tiempo la posibilidad de vestir la camiseta millonaria y representar a una institución de esa magnitud.

"Como hincha, vestir esta camiseta es lo más hermoso que me va a pasar". 🤍❤️🤍



✍️ Nicolás Otamendi. pic.twitter.com/fhbDqK28bZ — River Plate (@RiverPlate) May 30, 2026

Cabe recordar que antes de incorporarse a River, el futbolista afrontará su último gran desafío con la Selección argentina en la próxima Copa del Mundo. Luego quedará a disposición del cuerpo técnico para disputar el Torneo Clausura, la Copa Argentina y las instancias decisivas de la Copa Sudamericana.