Se terminaron los micros “prestados” para los hinchas de Mendoza

La decisión de las empresas de transporte de Mendoza de no destinar más unidades para el traslado de hinchas marca un cambio importante en la logística de los partidos de fútbol en la provincia. La medida, impulsada por la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam), afecta especialmente a los encuentros donde equipos locales convocan gran cantidad de público.

El nuevo esquema comenzó a aplicarse esta semana durante el partido entre Gimnasia y Esgrima y Lanús, disputado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad y Justicia desplegó un operativo especial para garantizar el orden y evitar el uso indebido del transporte público (una práctica habitual en jornadas deportivas).

El dispositivo incluyó controles en distintos puntos estratégicos (tanto en accesos como en recorridos clave) y monitoreo en tiempo real desde los centros de vigilancia. Además, hubo presencia policial en zonas sensibles para prevenir posibles conflictos o desbordes.

Según informaron fuentes oficiales, no se registraron incidentes ni interrupciones en el servicio, lo que fue interpretado como un resultado positivo en la implementación de la medida. El objetivo principal fue evitar abordajes irregulares y reducir riesgos para choferes, pasajeros y vecinos.

Con esta decisión, se busca modificar una práctica extendida en el fútbol mendocino, donde los colectivos de línea eran utilizados para trasladar simpatizantes (especialmente en partidos de alta convocatoria). Ahora, el foco estará puesto en reforzar la seguridad y ordenar el uso del transporte público, en un contexto donde las autoridades priorizan la prevención y el control.