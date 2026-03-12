Se suspendió la repetición de la Vendimia 2026: qué pasará con el show de Abel Pintos

El Gobierno de Mendoza dio a conocer cómo será la logística en el teatro griego Frank Romero Day el próximo domingo 15 de marzo. Finalmente, la Subsecretaría de Cultura determinó la suspensión definitiva de la repetición del acto central de la Vendimia 2026.

La decisión fue confirmada a través de un comunicado oficial en el que se informó la finalización del operativo Vendimia 2026, luego de las sucesivas contingencias climáticas que afectaron el cronograma de celebraciones.

Vendimia 2026: por qué se suspendió la repetición del acto central

Según detallaron desde el Gobierno provincial, la cancelación se resolvió en base a distintos factores técnicos, logísticos y presupuestarios que impedían sostener el montaje del espectáculo vendimial. Los argumentos que expuso el oficialismo:

Sustentabilidad presupuestaria: la extensión del montaje escénico y la logística técnica —que incluye seguridad, seguros y servicios— implica costos millonarios diarios , lo que volvió inviable continuar con la estructura luego de realizado el acto central.

la extensión del montaje escénico y la logística técnica —que incluye seguridad, seguros y servicios— , lo que volvió inviable continuar con la estructura luego de realizado el acto central. Seguridad pública y saturación de accesos: se detectó un problema logístico complejo por la superposición de públicos con entradas diferentes para la Vendimia y el recital programado en el mismo espacio, “debido al cruce de públicos con tickets diferenciados en un mismo espacio”.

se detectó para la Vendimia y el recital programado en el mismo espacio, “debido al cruce de públicos con tickets diferenciados en un mismo espacio”. Compromisos logísticos: varios proveedores que participan del montaje vendimial ya tenían comprometido su equipamiento y servicios en otros eventos fuera del calendario provincial .

varios proveedores que participan del montaje vendimial . Normalización de servicios: el operativo requiere la liberación de personal de seguridad, salud y Defensa Civil, que debe retomar sus tareas habituales en el resto del territorio mendocino.

Qué pasará con las entradas para la repetición de Vendimia 2026

Cultura también detalló qué ocurrirá con las personas que compraron entradas para la repetición del acto central. En ese sentido, se definieron dos alternativas para los espectadores:

Ingresar al show musical del domingo: quienes tenían ticket para la repetición podrán canjearlo para asistir al recital en el teatro griego , que contará con la participación de Abel Pintos, Ángela Leiva, Maggie Cullen y Campedrinos .

quienes tenían ticket para la repetición , que contará con la participación de . Solicitar la devolución del dinero: quienes no deseen asistir al espectáculo musical podrán pedir el reintegro total del valor de la entrada a través de los canales oficiales. Se puede efectuar el reclamo desde la página de EntradaWeb.

Desde el área de Cultura especificaron a Sitio Andino que este jueves habrá mayores precisiones respecto a cómo se materializará el canje de los tickets. En principio, se habilitaría un punto de canje digital desde la plataforma que comercializó las entradas para efectivizar el intercambio directo. En tanto que la Subsecretaría también habilitaría un punto de canje físico.

De esta manera, el domingo 15 de marzo se realizará únicamente la segunda noche de shows musicales en el Frank Romero Day, con la presentación de Abel Pintos, Maggie Cullen, Campedrinos y Ángela Leiva. Por su parte, la repetición del acto central de la Vendimia 2026 quedó definitivamente cancelada.