Se suspendieron las clases por viento Zonda: a qué departamentos afecta la medida

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este miércoles 6 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en tarde.

Esto es en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.

En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y General Alvear el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.