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Se suspendieron las clases por viento Zonda: a qué departamentos afecta la medida

La medida es para el turno tarde debido al viento Zonda. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este miércoles 6 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en tarde.

Esto es en las escuelas de todos los niveles y modalidades en presenciales en Gran Mendoza (Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo), Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Lavalle, Malargüe y San Rafael.

En el resto de la provincia, zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y General Alvear el servicio educativo se brinda con total normalidad.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

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