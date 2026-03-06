Search
por las lluvias

Se suspende el Acto Central: reprogramación y cuándo toca Luciano Pereyra

El Acto Central de la Vendimia se suspende, reprogramándose para el domingo. Qué pasará con la repetición y las dos noches de espectáculos musicales en el teatro griego Frank Romero Day.

El Gobierno provincial confirmó que el Acto Central de la Vendimia “90 cosechas de una misma cepa” no se realizará mañana por los pronósticos de fuertes lluvias. Las precipitaciones obligaron a suspender ayer el penúltimo ensayo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El ministro de Educación, Cultura a Infancias, Tadeo García Zalazar junto al subsecretario de Cultura, Diego Gareca oficializaron los cambios en una conferencia de prensa brindada en el ingreso del Auditorio Ángel Bustelo. Y explicaron cómo se acomoda el cronograma de repeticiones y shows organizados por productoras privadas.

La posibilidad de una reprogramación cobró fuerza esta mañana por el pronóstico de lluvias y cerca del mediodía hubo reuniones en Casa de Gobierno con autoridades de Defensa Civil para analizar la situación. Por la tarde se avisó de la conferencia de prensa y los rumores de una suspensión del evento de Vendimia cobró fuerza, algo que finalmente se confirmó pasadas las 20.

El Acto Central y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia se hará el domingo 9 de marzo, un día después de lo previsto. Para ese domingo, estaba todo listo para la única repetición que habrá de la fiesta junto al recital de Luciano Pereyra. Habrá presencia de artistas mendocinos: Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos. Ese programa pasará al miércoles 11 de marzo.

Los espectáculos musicales organizados por privados no se modificarán. Así, el lunes 9 de marzo se presentarán en el escenario: Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos. Mientras que el martes 10 será el turno para Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

