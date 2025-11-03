Se supo quién estaría detrás de la amenaza a la familia Tinelli

En las últimas horas, Juana Tinelli sorprendió al publicar un extenso descargo en sus redes sociales, donde reveló que fue víctima de amenazas.

La joven modelo expresó su angustia con una frase que resonó fuerte: “Ser su hija no puede significar vivir con miedo”. Tras el posteo, tomó una decisión que no pasó desapercibida: dejó de seguir en Instagram a su padre, Marcelo Tinelli, y a su hermana Candelaria.

La situación generó revuelo en los medios, y en Infama (América TV), Laura Ubfal aportó información clave sobre el origen de las amenazas. “Quien amenazó a Juana y a toda la familia fue alguien muy cercano y conocido del clan”, aseguró la periodista.

Desde una videollamada, Luis Ventura sumó su análisis: “Estas acciones pueden provenir de distintos frentes, de distintas situaciones y distintos tratamientos económicos que tiene, como empresario, que enfrentar Marcelo y hay que ver si lo está enfrentando como realmente del otro lado están esperando”.

🔴JUANA TINELLI AMENAZADA Y CON BOTÓN ANTIPÁNICO



Laura Ubfal: "la amenaza es para toda la familia y de parte de alguien que conoce Marcelo".#Infama@_MarcelaTauro@JotaxTV pic.twitter.com/JCYz7oXie3 — América TV (@AmericaTV) November 2, 2025

Tauro le preguntó directamente: “¿Para vos es un tema económico’”. A lo que Ventura respondió sin dudar: “Sin ninguna duda”.

Más adelante, Ubfal fue aún más precisa: “Tengo el dato. Viene por el tema del fútbol”. Tauro reforzó la hipótesis: “Viene por el tema de San Lorenzo, fútbol. Bueno, él de San Lorenzo se fue mal”. Y cerró con una conclusión que parece unir todos los puntos: “Bueno, es un tema económico entonces”.