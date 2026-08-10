Se supo qué hará Lionel Messi luego del fallecimiento de su padre

El mundo abraza a Lionel Messi, que acaba de sufrir el golpe más duro de su vida: la partida de Jorge Messi, su pilar y sostén en sus inicios de su carrera. El hombre que se levantó durante años a las 4 de la mañana para que él pudiera cumplir su sueño y que cruzó un océano para que juegue en el Barcelona.

A los 39 años, el futbolista despidió a su papá, y si bien el desenlace no fue una completa sorpresa, dada la enfermedad que padecía desde hace un tiempo, nadie está listo para esa noticia. Por eso, en cuanto se enteró, el capitán de la Selección dejó todo y voló a Rosario, a estar con los suyos. Y ahora, luego de despedirse en un hermético funeral, Leo seguirá acompañando a su familia.

Son pocas las imágenes que se tienen de ese momento que se vivió en el cementerio El Prado. Puertas afuera, y las calles de la ciudad rosarina, el pueblo se acercó a la casa de la infancia de Messi a dejar sus homenajes y a abrazar simbólicamente a la Pulga, con banderas, cintos negros, fotos, diubujos, muestras de cariño. Por lo pronto, el 10 seguirá instalado en su casa, acompañando a su familia, dejando en pausa su actividad en el Inter Miami.

“No sabemos cuántos días se va a quedar Messi en la Argentina, él interrumpió toda su actividad en los Estados Unidos, recibió mensajes de todo el arco del fútbol y del mundo”, dijeron en Desayuno Americano, donde señalaron la despedida que Leo pudo tener con su papá al volver a la Argentina luego del Mundial.