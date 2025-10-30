Search
Nada mal

Se supo cuánto dinero ganará cada equipo por ceder a sus jugadores al Mundial 2026

La FIFA confirmó el dinero que entregará a los clubes que cedan a sus jugadores a la máxima competencia a nivel selecciones.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) distribuirá 355 millones de dólares entre los clubes que cedan jugadores al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Como suele pasar cada cuatro años que se disputa la cita intercontinental a nivel de selecciones, el ente madre del fútbol mundial reparte una cierta cantidad de dinero a los clubes que aportan jugadores para la disputa del certamen.

En la edición pasada del mundial , la FIFA había entregado 209 millones de dólares que se repartieron entre los clubes que cedieron futbolistas. Este año aumentará un 70 por ciento esa cifra y será de 355 millones de dólares.

El incremento tiene que ver con la renovación del acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), el cual se había firmado en marzo de 2023 y se extenderá hasta 2030, en el marco del Programa de Ayudas a Clubes. Además, influye el hecho de que se aumentó la cantidad de selecciones participantes, de 32 a 48.

Además, por primera vez, los clubes que aporten jugadores para la fase de clasificación también van a recibir una compensación económica, sin importar si los futbolistas participan o no en la fase final del Mundial.

