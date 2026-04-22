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EDUCACIÓN

Se suman nuevas sedes para estudiar chino: dónde serán y cómo inscribirse

Se trata de una propuesta de la DGE. Las nuevas sedes estarán en zona Este y Sur, donde se brindará capacitación a alumnos del nivel secundario.

Mendoza avanza a paso firme en la iniciativa que promueve la enseñanza del idioma chino en las escuelas. En ese contexto, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que se abrirán nuevas sedes para el curso de dicha lengua. Los mismos estarán distribuidos en las zonas Este y Sur del territorio provincial.

Cabe destacar que previamente la DGE había puesto en marcha esta capacitación en el Gran Mendoza. Según detallan las autoridades, el curso está orientado a estudiantes tanto de nivel primario como secundario. Esta iniciativa se da luego de un convenio de cooperación firmado con el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso.

Sobre las nuevas sedes en las zonas Este y Sur, hay que remarcar que desde la DGE informaron que los cursos serán para alumnos que se encuentren cursando el nivel secundario y que estén interesados en aprender el idioma chino.

Un punto que tiene vital importancia es que para realizar el cursado no se requiere eperiencia ni conocimientos previos en la materia.

Quienes quieran realizar el curso, deberán inscribirse de manera online completando los formularios que la DGE habilitó para cada una de las sedes:

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