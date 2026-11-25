En marzo de 2013 Jorge Bergoglio se convirtió en el primer papa latinoamericano de la historia. La elección generó gran entusiasmo y orgullo en Argentina. Es por eso que las expectativas sobre una eventual visita al país de quien llevó el nombre de Francisco I siempre estuvieron a la orden del día. Sin embargo, en los doce años que duró su pontificado, esta posibilidad nunca se materializó. Ahora, a más de un año de su muerte, se reveló por qué ese viaje nunca se concretó.

Según contó el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, quien editó y publicó el diario íntimo del papa Francisco, el Sumo Pontífice recibió advertencias sobre posibles acciones en su contra si regresaba a la Argentina.

La revelación surgió de una entrevista que Fernández concedió al diario italiano Corriere della Sera, en el marco de la publicación de los escritos personales del papa Francisco. El cardenal detalló que el Papa “tenía información de inteligencia, los servicios de inteligencia. Sabían que si venía, organizarían algo en su contra”, afirmó.

Según Fernández, la preocupación de Bergoglio no estaba relacionada con las consecuencias que esos posibles ataques pudieran tener sobre su imagen personal. El temor era que su presencia en la Argentina provocara un episodio de confrontación política sin beneficios para la población. “No era un problema para su ego. Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo ‘Me lo merezco’. Su miedo era el escándalo, que no hiciera ningún bien al pueblo argentino”, explicó.

Los sectores que podían estar detrás de las acciones

En la entrevista, Fernández vinculó las posibles maniobras contra Francisco con sectores de la extrema derecha nacionalista y neoliberal. Según su descripción, aunque ambas corrientes mantenían diferencias, podían coincidir en su rechazo a las posiciones del Sumo Pontífice y a la orientación social de la Iglesia.

“No se llevan bien entre sí, pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable”, sostuvo.

Cabe recordar que Francisco fue elegido papa el 13 de marzo de 2013 y permaneció al frente de la Iglesia Católica hasta su fallecimiento, el 21 de abril de 2025. Durante esos 12 años realizó numerosos viajes internacionales, pero nunca regresó a la Argentina, pese a que visitó otros países de América del Sur, entre ellos Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay.