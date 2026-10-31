Se revelaron los votos del Balón de Oro 2026: cuántos recibió Lionel Messi y a cuántos quedó del ganador, Harry Kane

Ya pasaron algunos días desde que Harry Kane se consagrara como el Balón de Oro 2026, edición en la que Lionel Messi -tras su legendario Mundial- alcanzó la quinta posición, a los 39 años de edad. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de premiaciones, las repercusiones se extienden durante semanas. En esta ocasión, desde France Football -histórica revista francesa que organiza la premiación- dieron a conocer cómo se distribuyeron los votos entre los 30 futbolistas nominados.

De este modo, el detalle permite conocer cómo se distribuyeron los votos de los 100 periodistas especializados que integraron el jurado y qué distancia hubo entre los principales candidatos. En ese marco, se confirmó lo que ya se había deslizado: se trató de una de las definiciones más ajustadas de la historia, con apenas 28 puntos de diferencia entre el delantero inglés y Kylian Mbappé, que finalizó segundo.

Cuántos puntos recibió Messi en el Balón de Oro 2026

Messi acumuló 612 puntos y terminó en el quinto puesto de la clasificación. El argentino quedó 443 puntos por detrás del ganador, Harry Kane. La Pulga también fue superado por Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodr.

Por su parte, Lautaro Martínez -el otro argentino nominado- sumó 11 puntos y ocupó el puesto 22. El delantero del Inter de Milán quedó igualado en unidades con el brasileño Gabriel, ubicado en la posición 21.

La diferencia entre Kane y Mbappé

Harry Kane obtuvo 1.055 puntos y se quedó con el Balón de Oro, mientras que Kylian Mbappé alcanzó los 1.027, por lo que la diferencia fue de apenas 28 unidades.

El inglés recibió 40 votos para el primer puesto, frente a los 23 que consiguió el francés. Más atrás terminaron Lamine Yamal, con 881 puntos, y Rodri, con 726.

Cómo se repartieron los puntos

Los 100 periodistas especializados que integraron el jurado, cada uno en representación de un país, eligieron a los diez mejores futbolistas de la temporada. El período evaluado comprendió desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026.

El sistema de puntuación otorgó 15 puntos al jugador elegido en el primer lugar, 12 al segundo y 10 al tercero. Los restantes puestos recibieron, en orden, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

Clasificación final del Balón de Oro 2026