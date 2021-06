Se empezó a coordinar la aplicación de la segunda vacuna de la Sputnik, atención al aviso.

Desde la Coordinación del Ministerio de Salud en la región informaron que este fin de semana re tomará el calendario para las personas que deba recibir la segunda dosis del suero ruso.

Se solicita a la población esperar a que se les notifique sobre el día, lugar y horario para quienes aún no fueron citados, como así también para quienes fueron puesto en aviso es su momento y por alguna razón no asistieron. Por esta razón se remarcó que quienes no asistieron en su debido momento, eviten asistir hasta no se notificados.

Con la novedad de la continuidad de la vacuna Sputnik para el Valle de Uco, muchas personas adultas deberán estar atentos y atentas a las notificaciones por mensaje de texto (SMS) y/ mail. La vacunación se extenderá desde este fin de semana y durante los próximos días.

También te puede interesar: El lunes comienza a funcionar el Hospital Modular de Tunuyán