Producto de sus insistentes problemas de salud, Juan Martín Del Potro anunció su pronta retirada del juego profesional.

Uno de los mejores tenistas que dio Argentina está a punto de retirarse. Aunque lejos de querer hacerlo, las interminables cirugías de rodillas producto de las afecciones de la misma, agotaron la paciencia del jugador que, con 33 años, jugará dos torneos para luego retirarse de la práctica profesional.

«Esta vuelta al tenis posiblemente no sea así. Quizá sea una despedida más que un regreso. Hice mucho esfuerzo, pero la rodilla me llevó a vivir una pesadilla», inició Del Potro en una conferencia que dio recientemente en el Buenos Ares Lawn Tenis entre lágrimas y emoción.

Puntualmente “la torre de Tandil” jugará el próximo Argentina Open y el ATP 500 en Rio de Janeiro y de allí dejará oficialmente las canchas del circuito profesional. En los últimos 965 días de inactividad, el deportista se sometió a cuatro operaciones en la rótula de su pierna derecha.

“Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla”, expresó Del Potro.

“Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar”, confesó el campeón del US Open 2009 y ex número tres del planeta.

El difícil contexto

En su rueda de prensa también expresó su agradecimiento al ex jugador de la NBA Manuel Ginóbili quien es amigo del tenista y lo ha acompañado en los intentos de recuperación que se extendieron durante muchos meses. «Hablé mucho con Manu Ginóbili, porque él me ayudó a tratar de buscarle la vuelta a la rodilla. Me ha recomendado muchos médicos, muchos fisioterapeutas, tratamientos, y siempre ha estado acompañándome y detrás mío. Lo súper agradezco y valoro mucho», expresó.

Días atrás el joven tenista también afrontó la muerte de su papá Daniel quien, con 63 años, falleció luego de manifestar problemas de corazón. Este fue uno de los últimos y más dolorosos momentos que el tandilense afrontó.

