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La salud, primero

¿Se reprograma la visita del papa León XIV?: esto dijo el Gobierno tras anunciarse su operación pulmonar

Javier Milei expresó su disposición para adecuar la agenda oficial ante la intervención quirúrgica a la que se someterá León XIV.

El presidente Javier Milei abrió formalmente la posibilidad de reconfigurar las fechas previstas para la llegada del papa León XIV a la Argentina.

La posibilidad se dio a conocer luego de que el Vaticano confirmara que el líder eclesiástico será intervenido por un nódulo pulmonar. Frente a este panorama, el jefe de Estado ratificó la absoluta predisposición gubernamental para realizar los ajustes necesarios en la agenda.

En declaraciones radiales, el mandatario remarcó el valor institucional y social que reviste el desembarco de la comitiva vaticana en el territorio nacional. Milei explicó que el seguimiento de la evolución médica del Santo Padre se afronta con acompañamiento espiritual desde la administración central.

Durante su intervención, Milei puso de manifiesto el peso cuantitativo y espiritual que posee la figura papal dentro de la sociedad argentina. El jefe de Estado subrayó que la mayoría de la población del país profesa la fe católica de manera activa. Por tal motivo, definió al Santo Padre como una referencia religiosa insoslayable para la enorme mayoría de los ciudadanos de la nación.

Asimismo, destacó la proyección global de León XIV en su doble rol de jefe de Estado vaticano y conductor eclesiástico internacional. Milei ponderó la trascendencia del pontífice al recordar que su liderazgo espiritual alcanza a más de dos mil quinientos millones de creyentes.

El itinerario original contempla el arribo del pontífice para el próximo domingo 8 de noviembre, con actividades protocolares en la Casa Rosada y Palermo. La gira institucional incluye además visitas a instituciones de asistencia social en la provincia de Buenos Aires y una misa en Córdoba.

La jornada final prevé un recorrido por un complejo penitenciario y una histórica celebración multitudinaria en la Basílica de Luján.

Por el momento, los organismos encargados de la logística mantienen sin variaciones el cronograma de actividades preparado para la gira por Sudamérica. Sin embargo, la evolución de la recuperación postoperatoria en Roma terminará definiendo la viabilidad del viaje internacional en las fechas fijadas.

El Gobierno nacional continuará en contacto permanente con los diplomáticos eclesiásticos para adecuar la recepción según las indicaciones médicas.

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